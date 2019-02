PREOKRET U ŠIBENIKU Uspinjača se probila na treće mjesto

Velikim preokretom u Šibeniku Uspinjača je slavila u dvoboju s Crnicom i uzela tri važna boda. Domaći imaju dosta prigovora na suce iz Splita, a zbog njihovih kriterija koji im nisu išli na ruku. Zagrepčani su poveli u trećoj, a domaći poravnali u četvrtoj minuti. Potom je Protega zabio za vodstvo domaćih, a do odlaska na odmor Uspinjača je stigla poravnati. U nastavku se po drugi put Banek upisao među strijelce, konačnih 2:4 postavio je vratar gostiju Marko Vuković. Uzbudljivu i kvalitetnu utakmicu pred dobro popunjenim Gripama odigrali su „studenti“ iz Splita i nebesko plavi iz Vrgorca. Domaći su slavili s 4:1. Do pobjede je Universitas vodio raspoloženi dvojac, dvostruki strijelac Ivor Šunjić i nesavladivi Franko Bilić. Futsal Dinamo je u reviji pogodaka savladao Split, domaće je nakon odlaska dugogodišnjeg trenera Miće Martića s klupe predvodio Juraj Fabijanić. Novo vrijeme Apfel je protiv fenjeraša Osijeka prema očekivanju ostvarilo četrnaestu ovosezonsku pobjedu. Babić i Eduardo po dva su se puta upisali u listu strijelaca. Alumnus je u derbiju začelja ostvario izuzetno važnu pobjedu na koju je čekao 13 kola. Nakon drugog kola imali su 6 bodova, da bi u idućih 13 doživjeli 7 poraza i 6 remija. Zagrepčani su tako izašli iz zone ispadanja, a u idućim kolima mogli bi doći i do doigravanja. Jesenje je porazom zakompliciralo izglede za opstanak među prvoligašima. Iako su odigrali dobru utakmicu Brođani su se na kraju morali pomiriti porazom u dvoboju protiv Squarea. Dubrovčani su novim bodovima zadržali drugo mjesto na tablici, a prvom pratitelju Uspinjači bježe 6 bodova.

Rezultati: Crnica – Uspinjača Gimka 2 :4, Universitas – Vrgorac 4 : 1, Novo vrijeme Apfel – Osijek Kelme 7 : 2, Alumnus – Jesenje 7 : 3, Futsal Dinamo – Split 7 : 4, Brod 035 – Square 1 : 4.

Poredak: Novo vrijeme Apfel 43, Square 35, Uspinjača Gimka 29, Vrgorac 28, Futsal Dinamo 28, Universitas 23, Crnica 21, Split 18, Alumnus 15, Brod 035 13, Jesenje 7, Osijek Kelme 5.

Iduće kolo: Square – Novo vrijeme Apfel.

J. Kovačević/IvoR