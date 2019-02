UHIĆEN KRADLJIVAC I u Makarskoj istrgnuo zlatni lančić oko vrata 62-godišnjakinji

Policijski službenici Policijske postaje Omiš u suradnji s policijskim službenicima Policijske postaje Makarska proveli su kriminalističko istraživanje nad 25-godišnjakom koji se sumnjiči za seriju drskih krađa u posljednjih pet dana. Provedenim istraživanjem, spomenuti 25-godišnjak se sumnjiči kako je dana 18. veljače u Omišu, istrgnuo i otuđio dva zlatna lančića s vrata 82-godišnjakinje i to ukupne vrijednosti osam tisuća i petsto kuna. Nadalje se sumnjiči za dvije drske krađe na području Splita i to, 20. veljače, u Vukovarskoj ulici, kada je istrgnuo s vrata i otuđio zlatni lančić 72-godišnjakinji ukupne vrijednosti dvije tisuće kuna, te sljedeći dan 21. veljače u Vijugastoj ulici je istrgnuo i otuđio zlatni lančić s vrata 64-godišnjaka. Također se sumnjiči da je 22. veljače u Makarskoj, istrgnuo i otuđio dva zlatna lančića s vrata 62-godišnjakinje ukupne vrijednosti tri tisuće kuna. Spomenuti je na ulici i to najčešće između 11.00 i 16.00 sati prilazio oštećenima i trgao im lančiće s vrata koje je potom prodavao trgovinama za otkup zlata za što je utvrđeno da je na taj način prisvojio osam tisuća i šesto kuna. Prikupljanjem operativnih informacija i saznanja 25-godišnjak je 22. veljače, u večernjima satima uhićen na području Splita te je slijedeći dan nakon provedenog kriminalističkog istraživanje protiv njega podnijeta kaznena prijava za kaznena djela teške krađe na osobito drzak način iz čl.229. st.1. t.2. Kaznenog zakona.

J.M.