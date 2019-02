U SUBOTU 23. ZIMSKI KARNEVAL Prijavilo se 19 maškaranih grupa s oko 500 sudionika

Makarani se polako pripremaju za 23. izdanje tradicionalnog Zimskog karnevala, koje će se u organizaciji Grada Makarske i Turističke zajednice održati u subotu 2. ožujka na makarskoj rivi.

Ovo će ujedno biti i prvo izdanje karnevala koje ‘pada’ na subotu umjesto do sada tradicionalnog karnevalskog dana utorka, a da će maškarane skupine vikend iskoristiti na pravi način govore i zadnji podaci iz TZ Makarske, prema kojima se do sada prijavilo 19 grupa s oko 500 sudionika, a dakako, prijaviti se može i dalje. – Do sada imamo prijavljenih skupina iz Makarske, Tučepi, Krvavice, Prošloca, Imotskog, Brista, bit će sigurno jedan od najboljih zimskih karnevala, a ovim putem pozivam i sve zainteresirane da se prijave za sudjelovanje te da u subotu bude što bolja atmosfera na rivi – pozvao je Tonči Lalić, a prijave se mogu obaviti na broju telefona TZ Makarske 612-002, ili na mobitel 098 265 679. Kao što je već poznato, karnevalska povorka kreće u subotu u 15.30 od hotela Meteor prema zgradi Grada gdje će biti predstavljene skupine, te pročitana presuda ovogodišnjem Krnji, čijim će spaljivanjem na Velikom mulu završiti prvi dio programa. Događanja se nastavljaju u Gradskoj sportskoj dvorani gdje će biti organizirana večera i zabava uz ples, glazbu DJ Spajića te koncert Gustafa. Program za male maškare, također u Gradskoj sportskoj dvorani, održava se u subotu ujutro.

O.F.