DR.JOSIP MARINOVIĆ, PREMIJER MAŠKARANE VLADE: Svake godine teže je pronaći novu temu za Krnju, jer problemi se ne mijenjaju već ostaju isti

‘Upravit ćemo bolje, sigurno je tako, narod je naravno za*ebati lako. Od Osejave neće ostati trunka, dobit će tu zemlju neka ružna ćunka. Na Platnu ćemo raditi samo pansione, bit će zgrada i tvornica za avione. Potaracat ćemo i livade, vrtle i masline, betonom ćemo prekriti plaže i starine. Do Vošca će niknuti 20.000 apartmana, bit ćemo najlipši grad bez ikakvih mana.’

Ovim je riječima prije petnaestak dana maškarana vlast preuzela ključeve Grada Makarske, označivši početak pokladnih dana čiji će se vrhunac odigrati u subotu 2.ožujka, 23.po redu izdanjem tradicionalnog makarskog Zimskog karnevala. A kao i svaki put u više od dva desetljeća, koliko traje obnovljena karnevalska tradicija u našem gradu, iza gore napisanih riječi stoji jedan od najistaknutijih predstavnika makarskih maškara – dr.Josip Marinović, punokrvni ‘premijer maškarane Vlade’ i čovjek koji je do sada proglasom najavio svaki početak Pokladnih dana, ali i svojom presudom ispratio svakog dosadašnjeg Krnju na zasluženu lomaču na Velikom mulu gdje jednom godišnje ispašta za sve loše što nam se dogodi u gradu. A kako nam je dr.Marinović kazao u razgovoru za Makarsko primorje uoči 23.izdanja Zimskog karnevala ovogodišnji Krnjo će svojom temom, kao i proporcijama, još jednom kvalitetno utjeloviti sve ono što nam ne valja u društvu. - Mi ne biramo teme, nego teme odabiru nas. Naravno, ne idemo nikada na neku ‘državnu razinu’ nego se trudimo ostati u lokalnim okvirima i tako je bilo sa svakim makarskim karnevalom do danas, vjerujem da će biti i ubuduće. Isto je tako i s Krnjom, uvijek to ide spontano, nas nekoliko se dogovori što bi otprilike mogli uzeti kao temu i onda radimo na tome. Već zadnje dvije godine Krnju radi naš umjetnik Goran Novović, koji je zaslužan i za njegov konačan izgled ove godine i nadam se da će se ljudima svidjeti. Mislim da smo i ovaj put dobro pogodili, iako moram primjetiti da je zapravo sve teže birati pravu temu za Krnju jer one se ne mijenjaju, uglavnom godinama ostaju iste – kazat će dr.Josip Marinović.Kako priča, prvu ovakvu ulogu odradio je u onom premijernom, povratničkom izdanju karnevala 1997.godine.

– Kada je došla ideja da se ponovo počne sa Zimskim karnevalom pitali su me bi li htio biti ‘gradonačelnik’ te prve godine. Pristao sam, a sjećam se da mi je pok. Ante Rafanelli Baja donio i neke stare sačuvane karnevalske govore iz onih davnih vremena. Tako sam nekako sastavio svoj prvi govor, a u idućim godinama se jednostavno počelo podrazumijevati da ta obveza ostane meni, pa sam kroz godine polako gradio zanat u pisanju karnevalskih govora. I kada danas pogledam neke od tih starijih tekstova, zna me iznenaditi koliko su neki od njih zapravo bili dobri – dodaje dr.Marinović. Pune 23 godine nakon što je obnovljen, makarski Zimski karneval ostao je jedna od najvećih gradskih manifestacija, koja svake godine okupi po nekoliko stotina sudionika i koja redovito bude jedno od najatraktivnijih makarskih događanja izvan turističke sezone. Našeg sugovornika upitali smo smatra li da karneval kao prepoznatljiva makarska tradicija ima kapacitet razvoja u prepoznatljiv brend koji bi u doglednoj budućnosti uistinu i mogao biti turistički valoriziran, pogotovo u skladu s težnjama da Makarska bude grad koji će svoju turističku sezonu što više proširiti s osnovnog razdoblja od lipnja do kraja kolovoza. - Da budem iskren, mislim da je ovo što imamo sada zapravo prirodno stanje karnevala, dakle da bude spontan, da narod radi i piše ono što misli. Ako želimo karneval koji proizlazi iz naroda, kojeg naprave domaći ljudi svojim idejama, kreativnošću, to onda već imamo i taj običaj i dalje živi i tinja kako među nama starijima, tako i među mlađima. Jer nije lako osmisliti i napraviti grupu u kojoj će biti 50 ljudi, za to treba mnogo vremena i priprema, a kod nas je još dosta ljudi koji to iskreno vole i rade. A sasvim je druga priča ako od makarskog karnevala namjeravamo napraviti prepoznatljiv turistički proizvod, ako ga želimo brendirati na nekoj višoj razini. Imamo primjere većih karnevalskih gradova u Hrvatskoj i drugdje, gdje su u karnevalske dane uklučeni svi turistički faktori kakve i mi imamo – otvoreni su hoteli, rade se posebni programi, međutim činjenica je da u tom slučaju taj projekt ne mogu raditi volonteri kao u Makarskoj ili gradske udruge, već je potrebna ozbiljna organizacija, novac i netko tko se profesionalno bavi time. Po meni, naš karneval ima potrebnu nit, kontinuitet i tradiciju i s te strane vjerujem da je u pitanju mnogo više naš izvorni brend nego mnoge druge manifestacije koje se organiziraju u Makarskoj – govori Josip Marinović.

O.Franić / IvoR