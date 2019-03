POSEBNA REGULCIJA PROMETA 2. OŽUJKA Za Karneval riva zatvorena za automobile od 6 do 20 sati

U subotu 2. ožujka u Makarskoj se očekuje vrhunac pokladnih događanja: veliki Zimski karneval u sklopu kojega će se po prvi put u istom danu održati i ”velike” i ”male” maškare. Povorka dječjih maškara planirana ja u 10 sati kad će male maškare krenuti prema Gradskoj sportskoj dvorani gdje će biti održano predstavljanje grupa i ples. Okupljanje velikih maškara je oko 14,00 sati u Ulici kralja Petra Krešimira IV.(kraj hotela Meteor), a polazak povorke prema gradskoj rivi u 15,30 sati. Ispred zgrade Grada Makarske, kao i svake godine, bit će održano predstavljanje grupa. U 19,30 sati predviđeno je okupljanje maškaranih grupa u Gradskoj sportskoj dvorani gdje sve sudionike očekuje besplatna večera, piće po popularnim cijenama i DJ Spajić. U 21 sat je koncert grupe Gustavi nakon kojeg će se fešta zasigurno nastaviti u makarskim kafićima.

U cilju sigurnosti svih sudionika karnevalske povorke i nesmetanog odvijanja manifestacije organizacijski odbor odlučio je da će zbog održavanja Zimskog karnevala na snazi biti posebna regulacija prometa.

U vremenu od 6,00 sati do 20,00 sati za sav promet zatvara se Ulica kralja Tomislava – gradska riva, od trajektnog pristaništa prema istoku. Također, na dijelu Obale kralja Tomislava, od trajektnog pristaništa do zgrade Grada Makarske, neće biti dozvoljeno parkiranje.

Od 14,00 do 17,00 sati bit će zabranjeno prometovanje Ulicom kralja Zvonimira, od križanja s Ulicom kralja Petra Krešimira IV.( kod Tommya) u smjeru gradske rive. Za vrijeme formiranja karnevalske povorke od 14,00 sati do prolaska, za prometovanje se zatvara i Ulica Neretvanskih knezova, od križanja sa Ulicom Ante Starčevića na Trećem mostu, Ulicom kralja Petra Krešimira IV. do križanja s Ulicom kralja Zvonimira.

Privremenu regulaciju vršit će službenici Prometne policije Policijske postaje Makarska i redari Odsjeka za komunalno i prometno redarstvo Grada Makarska.

MP/arhiva MP