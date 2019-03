Zbog radova na elektroenergetskom postrojenju, bez napajanja električnom energijom 1. ožujka od 8:30 do 13:00 će biti potrošači u mjestu Drvenik, ulice: Gornja vala od broja 1 do 4b; od broja 6 do 22; od broja 54 do 95; Čmilje. Uključenje se vrši bez prethodne najave.

Zbog radova na 1¸0 kV mreži, bez struje od 9 do 14 sati ostaju istočni dio Promajne, Bratuš, Krvavica i Kuk.

MP