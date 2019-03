NOVO VRIJEME APFEL Bez boda iz Dubrovnika

1 HMNL, 17. kolo

Derbi 17. kola futsal prvenstva Hrvatske odigran u Dubrovniku između domaćeg Squarea i aktualnog prvaka i vodeće momčadi ovosezonskog prvenstva Novo vrijeme Apfela završio je pobjedom domaćeg sastava. Sportska dvorana Gospino polje bila je dobro popunjena, a pored domaćih navijača bilo je i tridesetak simpatizera Novog vremena.

Nakon početnog ispitivanja snaga te po nekoliko udaraca sa svake strane gosti su došli u vodstvo u 5. minuti. Andrijašević je dodao loptu za Musinova koji sa 3-4 metra pogađa mrežu Primića. Svega minutu poslije Makarani su podebljali vodstvo preko kapetana Vukovića. Domaći su ozbiljnije zaprijetili u 11. minuti kada je Pele tukao iznad vratnice Baškovića. Osredkar je u 16. minuti napravio šesti akumulirani prekršajj, a Pele je preuzeo ulogu izvođača i te smanjio na 1:2. Dubrovčani su u 19. minuti poravnali na 2:2, Pele je presjekao loptu i silovitim prizemnim udarcem pogodio mrežu gostiju. Square je imao novu priliku da s 10 metara nakon prekršaja Babića dođe u vodstvo, no udarac Pelea nije bio precizan. Svega 32 sekunde do odlaska na odmor – preokret. Daničić je prevario svog čuvara, no nakon obrane Baškovića lopta dolazi do Pelea koji pogađa za 3:2 i erupciju na tribinama. Početkom nastavka gosti prijete preko Lucasa, Bajrušovića i Eduarda, sigurni vratar Primić zaustavlja njihove udarce. Sudac Babić u 35. je minuti isključio Vukovića radi druge opomene, navodno je simulirao prekršaj. Usprkos tome Novo vrijeme je preko Bajrušovića i s igračem manje poravnalo na 3:3. Dok su gosti još igrali s igračem manje Maro Đuraš u 37. minuti projektilom pogađa za konačnih 4:3. Tri minute prije kraja Teo Strunje zaigrao je sa vratarom-igračem, zaprijetio je Lucas čiji udarac je obranio Primić. Imali su gosti još jednu prigodu u posljednjim sekundama (Lucas) ali je mreža domaćih ostala nedirnuta.

Prošlosezonski prvak tako je upisao drugi prvenstveni poraz i to nakon 21. studenog 2018. godine kada ih je savladao Vrgorac. Rezultat iz Dubrovnika nije bitno utjecao na vrh prvenstvene tablice, Novo vrijeme Apfel i dalje se čini nedodirljivim na prvom mjestu.

Square - Novo vrijeme Apfel 4 : 3 (3 : 2)

Dubrovnik. Sportska dvorana u Gospinu polju. Gledatelja: 1100.

Suci: Vedran Babić (Split) i Zdravko Kuran (Metković).

Strijelci: 0:1 Musinov (5), 0:2 Vuković (7), 1:2 Pele (16), 2:2 Pele (19), 3:2 Pele (20), 3:3 Bajrušović (36), 4:3 Đuraš (37).

Isključeni igrač: Mate Vuković (35).

Najbolji igrač: Dos Santos Pele (Square).

Square: Primić, Turk, Pele, Cvijetković, Rezo, Šulić, Darrer, Perić, Gašpar, Daničić, Kuraja.

Trener: Antun Bačić.

Novo vrijeme Apfel: Bašković, Vuković, Lucas, Osredkar, Bajrušović, Buljan, Herceg, Musinov, Andrijašević, nižetić, Eduardo, Babić.

Trener: Teo Strunje.

J. Kovačević/arhiva MP