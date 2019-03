Zbog radova na elektromagnetskom postrojenju 4. ožujka u vremenu od 8,30 do 13 sati, bez napajanja električnom energijom će biti u mjestu Gradac slijedeće ulice: Obala Bošac od broja 1 do broja 15, Svetog Roka od broja 1 do broja 8, Gradina od broja 1 do broja 19, Kneza Domagoja od broja 1 do broja 8.

MP