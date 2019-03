SANJA PUHARIĆ, PREDSJEDNICA SAVJETOVALIŠTA LANTERNA U 20 godina rada pokazali smo da upornost i vizija dovode do promjena u društvu

Makarsko Savjetovalište Lanterna ovih je dana i službeno napunilo značajnu obljetnicu, puna dva desetljeća rada s djecom, mladima i obiteljima na području grada Makarske i okolice. Od svog osnutka 1999.godine udruga kontinuirano pruža psihosocijalnu pomoć te podiže razinu svijesti o pitanju važnosti očuvanja i unaprjeđenja mentalnog zdravlja, a uz savjetodavnu pomoć i edukaciju, kroz niz različitih projekata neprestano radi na osmišljavanju kvalitetnog provođenja slobodnog vremena kod djece i mladih u našem gradu.

Okupljajući stručnjake iz područja mentalnog zdravlja koji se bave pomagačkim aktivnostima i od kojih većina radi u institucijama odgoja, obrazovanja i socijalne skrbi, Savjetovalište Lanterna danas broji 27 članova, te zahvaljujući podršci Grada Makarske, resornih ministarstava te sredstvima od natječaja u njoj je zaposleno i troje stalno zaposlenih djelatnika. – Ono što smo prije svega uspjeli pokazati zajednici u ovih 20 godina je, smatram, da se uz viziju i upornost uistinu mogu događate promjene kakve do tada u našoj sredini nisu bile moguće. Oformili smo udrugu kako bi pokušali nadoknaditi neke propuste u lokalnoj zajednici, jer Makarska tada u institucijama koje rade s djecom nije imala nikakve timove niti ekipiranu stručnu pomoć. I u protekla dva desetljeća stvarno se mnogo toga dogodilo, od toga da se značajno se povećao broj stručnih suradnika na svim razinama pa i do to toga da smo, vjerujem, uz veliku upornost uspjeli razbiti i mnoge predrasuda o mentalnom zdravlju, pogotovo onu da samo osobe s najvećim poteškoćama trebaju potražiti pomoć – govori nam predsjednica Savjetovališta Lanterna Sanja Puharić. Udruga je osnovana kada je skupina entuzijasta iz našeg grada potkraj 1990-ih godina uvidjela da institucije nisu mogle odgovoriti svim problemima poslijeratnog vremena te sve brže urbanizacije grada, te da postoji potreba za mjesto na kojem će građani moći potražiti stručnu psihološku pomoć. Svoj su program 1998.godine ponudili Odboru za suzbijanje bolesti ovisnosti grada Makarske, a od iduće godine Grad je započeo podržavati programe prevencije Savjetovališta Lanterna, te suradnja traje i danas.

- U doba kada smo počinjali s radom je Makarska drugačije izgledala i problemi su bili drugačiji, mnogo veći fokus bio je na problemu ovisnosti i drogama kojih je bilo mnogo. Sjećam se i da smo sudjelovali i u dvije krizne intervencija, no danas je problematika ipak nešto drugačija. Recimo, u moderno vrijeme povećao se broj mladih koji su anksiozni, koji su zabrinuti za budućnost ili su depresivnog raspoloženja. Sasvim je drugačiji i način života, u kojem je sve manje direktnih socijalnih kontakata a sve više virtualnih, što pak dovodi do sjedelačkog načina života i manje kretanje zbog čega se među mladima sada pojavljuju i neke fizičke poteškoće vezane uz to – dodaje Sanja Puharić. Savjetovalište Lanterna trenutno radi na provedbi ukupno šest projekata u čijem su okviru različite vrste aktivnosti za djecu i mlade – od sportskih aktivnosti do edukacija volontera, male škole glume, likovnih radionica, filmskih projekcija, edukativnih predstava, pa do predavanja za sportske djelatnike, roditelje, nastavnike i stručne suradnike.Između ostalih, projekt ‘Možemo zajedno i drugačije’ kontinuirano radi na prevenciji nasilja među mladima, dok je projekt Rastimo uz pokret osmišljen upravo zbog specifične problematike današnjeg vremena koje donosi sve manje kretanja, a usmjeren je ka promidžbi rekreativnog sporta. U tim se projektima kriju i vrlo uspješne manifestacije poput redovitih sportskih turnira za učenike osnovnih škola ili, pak, Biciklijade koja je u suradnji s Biciklističkim klubom Makarska do danas prerasla u jedno od najmasovnijih sportskih okupljanja u gradu. – Taj naš put koji traje 20 godina stvarno nije bio lagan i prošli smo čitav proces uobličavanja i jačanja udruge od toga da je u početku sve bilo volonterski do toga da zahvaljujući podršci Grada, resornih ministarstava te sredstvima s natječaja imamo potrebnu financijsku održivost koja nam je omogućila da zaposlimo nove stručne osobe i na taj način kvalitetnije provodimo postojeće projekte, kao i da kvalitetnije pružamo naše redovne usluge. Ponosni smo što smo u ovom razdoblju postali prepoznatljivi i kroz savjetodavni rad, edukaciju te osmišljavanje slobodnog vremena mladih, kao i na to da su sve naše usluge bile i ostale besplatne za sve kojima su potrebne –dodaje predsjednica Lanterne.

O.Frani/IvoR