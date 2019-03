MALI NOGOMET Brela prijete All inu

Odigrani su susreti 14. kola 1. malonogometne lige, a stanje na vrhu tablice se dodatno zakompliciralo. Vodeći na tablici All in u posljednja je dva kola osvojio samo jedan bod, pobjedama su mu se Brela približila na minus četiri. A već u idućem kolu odigrat će se dva velika derbija u kojima će snage odmjeriti sastavi iz vrha prvenstvene ljestvice, a u slučaju pobjede Brela i poraza All ina razlika među njima bila bi samo jedan bod.

Amicis – Mali Plamen 1 : 3 (1 : 1)

Gojak (1) / Gareljić (1),Prgomet (1), Filipović (1)

Gojak je u 9. minuti doveo Amicis u vodstvo, a Gareljić u 12. poravnao na 1:1. I kad se očekivala podjela bodova Prgomet i Filipović su pogodcima u zadnjoj minuti donijeli slavlje Malom Plamenu.

Catenaccio – Brela 3 : 4 (0 : 3)

Šalinović (1), Mrčela (1), Pašalić (1) / Bekavac (2), Topić (1), Medić (1)

Ne igranje Mirka Selaka bio je veliki hendikep za Catenaccio, što to su iskoristili igrači Brela i na odmor otišli sa visokim vodstvom od 3 : 0. Tek u finišu susreta do ovog kola drugoplasirani sastav ublažio je poraz.

Downtown Brela – Agrohortus 2 : 2 (2:1)

Sudar sastava iz donjeg dijela tablice završio je bez pobjednika. Breljani su do 38. minuti imali prednost od 2:1 , a zatim je Sikirica zabio za konačnih 2 : 2.

CB Monaco – DPH Tučepi 5 : 3 (4 : 1)

Lasić (2), A. Brnić (2), Raffaneli (1) / AA. Visković (1), Zwirn (1), Lalić (1)

CB Monaco se lako obračunao sa fenjerašem. Već nakon prvog poluvremena bilo je izvjesno kome će pripasti bodovi.

Gornja Vala – All in Makarska 1 : 1 (1 : 1)

Petrović (1) / J. Lasić (1)

Derbi susret kola donio je podjelu bodova, a oba pogotka postignuta su u prvom poluvremenu.

Poredak: All in 32, Brela 28, Catanaccio 25, DPH Torcida MR 22, Gornja Vala 22, Mali Plamen 20, CB Monaco 17, Amicis 14, D. Brela 12, Agrohortus 6, DPH Tučepi 2.

Strijelci:

24 – Luka Bekavac (Brela)

20 – Ante Brnić (CB Monaco)

17 – Saša Zvizdić (DPH Torcida MR)

Iduće kolo igra se 11. ožujka, sastaju se: Agrohortus – Amicis, Mali Plamen – DPH Tučepi, CB Monaco – Catenaccio, All in – DPH Torcida MR, Brela – Gornja Vala

J. Kovačević/IvoR