NIKŠA GILIĆ, NAJSTARIJI AKTIVNI KLAPSKI PJEVAČ U HRVATSKOJ “Noge me već često znaju zaboljeti od stajanja, ali glas se još ne da”

Priča je počela u travnju 1967. godine kada jeu novinama vidio objavu za 1. Omiški festival, tada smotru klapa. Istog je dana predložio prijatelju, s kojim je do tada pjevao u neformalnim klapama po Makarskoj, da osnuju novu klapu i prijave se na festival. Maestrazamolili su da bude voditelj klape i bariton, za drugog tenora pozvali su, aza drugog basa. Kako im je Gilićeva majka, kada su kasnije putovali za Omiš, dala slane srdele da ponesu kako bi ‘očistili glasove’, klapa je dobila ime Srdela i teško da je tko tada očekivao da će im priča trajati i preko 50 godina kasnije.

Klapa Srdela u međuvremenu je postala sinonim za klapsku pjesmu na Makarskom području – prije dvije godine na Kačićevu trgu su svečano obilježili punih pola stoljeća na glazbenoj sceni, potom objavili svečanu monografiju te dvostruki album s pjesmama legendarne stare, te nove klapske postave. U protekle dvije godine malo se toga promijenilo – klapa je i dalje čest gost makarskih manifestacija i događanja, pogotovo u ljetnoj sezoni kada i dalje s lakoćom osvajaju pažnju turista na gradskoj rivi. Od prve postave klape Srdela danas je među živima samo jedan – osnivač Nikša Gilić, koji je sa svoje 82 godine danas najstariji aktivni klapski pjevač u Hrvatskoj, a koji će za svoju dugovječnost na klapskoj sceni kazati da je kombinacija dobrih predispozicija i zdravog života. - Kod mene je zapravo jednostavno. Ljubav prema klapskoj pjesmi je još uvijek osnovna stvar koja me pokreće, a sigurno je svemu pridonijelo i nešto genetike te zapravo miran, zdrav način života. Još uvijek sam fizički u dobroj formi, ne pušim niti sam ikada volio mnogo piti i sve je to valjda pridonijelo da još i dalje mogu pjevati – kazat će nam Nikša Gilić. U 52 godine klape Srdela stalo je uistinu mnogo toga – od 1967. godine do danas nastupili su na oko 2 000 koncerata, zabilježili su brojne nastupe na klapskim festivalima te nastupe u brojnim zemljama u inozemstvu i pritom ‘pregazili’ oko dva milijuna kilometara, što su podaci navedeni u monografiji objavljenoj povodom njihove velike obljetnice.

Osim toga, kroz različite postave u klapi je kroz godine sudjelovalo čak 55 pjevača i glazbenika. - Klapa i dalje normalno radi, kao i uvijek. Imamo prostor u centru Sv. Nikola gdje se nalazimo zimi jednom tjedno i održavamo probe te vježbamo za ljetne nastupe. I još uvijek pratimo što se događa na klapskoj sceni, koje su moderne pjesme jer je to preduvjet da bi opstali, bez modernih pjesama danas uglavnom ispadaš iz igre. Moraš poštovati ono što publika traži i stalno biti u tijeku događanja – govori Nikša Gilić. Kako će priznati legenda makarske klapske pjesme, godine čine svoje htio ne htio, i o odlasku u pjevačku mirovinu razmišljao je već u nekoliko navrata, ali unatoč njegovih 82 godine, za klapu Srdela nema prave zamjene kada su u pitanju bas dionice. – Da budem iskren, već nekoliko godina polako predlažem kolegama i prijateljima iz klape da razmišljaju o nekom novom i da mene puste u mirovinu jer već me polako bole noge od dugog stajanja, iako glas još dobro funkcionira. No za sada se po tom planu još nije ništa dogodilo. Mladih i talentiranih glasova u Makarskoj sasvim sigurno ima, uvijek ih ima. Međutim danas situacija nije kao nekada. Nekoć davno su hotelske kuće angažirale nas klape za potrebe ribarskih večeri i ostalih događanja svakog tjedna i to po svim mjestima i selima Makarskog primorja od Brela do Gradca. Imali bi po 50 nastupa i obišli bi svako od tih sela po dva puta po sezoni. Sada će hoteli radije uzeti sastav od dva ili tri instrumenta jer je to jeftinije od klape koja ima 7 ili 8 ljudi. Zbog toga opada i interes među ovim mlađima, koji će radije uzeti mandolinu, klavijaturu ili harmoniku nego pjevati u klapi – iskreno će Nikša Gilić.

O.Franić / IvoR