ANAMARIJA PRGOMET NA RADIONICI UDRUGE OSEJAVA ‘Život bez otpada počinje malim koracima’

Udruga za održivi razvoj Osejava u suradnji s Udrugom Zero Waste Croatia organizirala je u petak, 9. ožujka u dvorani Arte edukativnu radionicu o životu bez otpada.

Kako doznajemo iz Udruge Osejava, odličan odaziv najbolji je pokazatelj povećanog interesa naših sugrađana za smanjenjem otpada u svakodnevnom životu. Anamarija Prgomet iz udruge Zero Waste Croatia prije gotovo dvije godine počela je istraživati o životu bez otpada i sada pokušava tu filozofiju proširiti na što veći broj kućanstava širom Hrvatske. Trenutno razvija Zero waste aplikaciju koja će sadržavati informacije o mjestima u Hrvatskoj koja nude zdrave proizvode i nude mogućnost kupovine u rinfuzi, informacije o second hand dućanima, mjestima za donaciju hrane i ostalih proizvoda koja podržavaju ovakav način života.

U uvodnom dijelu predavačica je objasnila štetnost korištenja jednokratne plastike za cjelokupno društvo i neodrživost gomilanja otpada koje nam je donijelo suvremeno konzumerističko doba.

Zero Waste, prema njezinim riječima, nije nikakav težak i kompliciran rad ili posao, već način života, zauzimanje stava da nam brojni štetni industrijski proizvodi nisu potrebni te vođenje računa o važnosti korištenja biorazgradivih proizvoda u svakodnevnom životu koji smanjuju štetu od gomilanja nerazgradivog otpada. Važni su mali početni koraci, mijenjanje sebe i načina na koji promišljamo o otpadu te osvješćivanje spoznaje o šteti koju nanosimo planetu, ne razmišljajući o načinima smanjenja korištenja plastike i sintetičkih proizvoda.

Za edukativnu radionicu Prgomet je pripremila brojne predmete koje koristi u svakodnevnom životu, te objasnila načine njihove uporabe u kućanstvu, u osobnoj higijeni, načine kupovanja hrane korištenjem platnenih vrećica, te brojne druge primjere korištenja predmeta kojima smanjujemo, odnosno eliminiramo otpad. Cijeli njen godišnji otpad stane u jednu manju staklenku. S obzirom da je Anamarija veganka, ta joj je ‘filozofija’ uvelike olakšala usvajanje načina života prema ‘zero waste’ principu. No, izvrstan primjer u samom uvodu dala je i članica upravnog odbora Udruge za održivi razvoj Osejava Jadranka Alač čiji tjedni otpad njezine četveročlane obitelji stane u jednu plastičnu vrećicu. Cijela edukacija imala je poticajni učinak na veliki broj sudionika koji su nakon prezentacija sa Anamarijom izradili i prirodni dezodorans. Nakon radionice uz prigodni veganski domjenak gosti i članovi udruge proveli su u neformalnom druženju s gošćom predavačicom i razmijenili svoja osobna iskustva o načinima sortiranja, recikliranja i smanjenja otpada.

J.M./UZOR