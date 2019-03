PETAK, 15. OŽUJKA Multimedijalna izložba Vrata i umjetnički performance u čast umjetnici Zlatici Rici

U organizaciji Dice MALT-a, u petak 15. ožujka u dvorani Arte i Gradskoj galeriji Antuna Gojaka održat će se multimedijalno događanje Vrata, u čast životu i djelu pokojne makarske umjetnice Zlatice Rice. Najprije će u 19 sati u dvorani Arte biti održan performance audio vizualnog ansamblau kojem sudjelujute, a u 20 sati u prostoru Gradske galerije Antuna Gojaka je službeno otvorenje multimedijalne izložbe Vrata. Program se nastavlja od 21.30 sati koncertom u dvorani Arte gdje nastupaju naši mladi glazbenici, dok će after party biti održan u cafe baru Cheers u kasnijim satima.

Okupivši veliki broj mladih Makarana, Zlatica Rica je sredinom 1990-ih godina oformila udrugu Makarska alternativa – MALT, te time pokrenula novu i svježu umjetničku scenu u našem gradu. U vremenima potkraj rata mladi su umjetnici u dvoru Zlatice i Nikole Rice imali mjesto za susrete i kreativnost , MALT je kroz vrijeme privlačio sve više novih snaga a takva je sredina kao pozitivni uzročno-posljedični rezultat imala kontinuirane sadržaje iz vlastite proizvodnje – stoji u najavi za nadolazeće događanje. – Tako su izniknuli performansi u fomi modnih revija koji su poslije prerastali u multimedijske projkte, interaktivne intervencije u prostoru i sl. Stvoren je specifičan izričaj kojim je MALT u svojim nastupima postao prepoznatljiv i ostao u pamćenju, a članovi su spontano s vremenom postali MALT-ovci. Interaktivni multimedijalni događaj Vrata omogućuje svim sudionicima nekadašnjih Maltovih događanja da opet otvore vrata koja su povezivala sve aktere događanja nekadašnje Makarske alternativne kulturne scene. Ovom izložbom želja nam je pokazati kako je utjecaj Zlatice Rice i udruge Malt na svojstven način ostavio trag u samom identitetu svakog pojedinca koji je bio dio Malta. Cilj ove izložbe je iz današnje perspektive vidjeti na koji način su tadašnje kulturne aktivnosti i događanja te poticanje kreativnosti kod mladih utjecali na pojedince koji su kroz udrugu Malt sudjelovali u stvaranju alternativne kulturne scene u Makarskoj -najavljuju organizatori. Inače, izložba će biti otvorena zaključno do 22. ožujka, a moći će se posjetiti svakim radnim danom od 9 do 12 sati i od 18 do 20 sati, te subotom od 9 do 12 sati. Kao što smo već i naveli organizatori ovog događanja su Dica MALT-a u partnerstvu s udrugom Sunce a pokrovitelji događanja su Grad Makarska, Gradska Galerija Antuna Gojaka te Turistička zajednica grada Makarske.

O.Franić