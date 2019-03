IMPERIAL D.D. I HOTELI MAKARSKA D.D. SE PRIPAJAJU Imperial Riviera d.d. imat će snažniji investicijski potencijal za daljnji razvoj

- Uprave turističkih poduzeća Imperial d.d. i Hoteli Makarska d.d. potpisale su Ugovor o pripajanju makarske turističke tvrtke u Imperial d.d.. Objedinjena poduzeća nastavit će poslovati pod imenom Imperial Riviera d.d. sa sjedištem u Rabu te podružnici u Makarskoj. Pripajanje trebaju odobriti i glavne skupštine tijekom svibnja 2019. godine, izvijestili su iz Imperiala d.d. i Hotela Makarska d.d.

Nadalje u priopćenju stoji: -Novo poduzeće Imperial Riviera d.d. bit će vlasnik šest hotela, tri turistička naselja i dva kampa u vodećim hrvatskim destinacijama Rab i Makarska što čini 3.618 smještajnih jedinica i kapacitet za prihvat 9.000 gostiju, te će biti jedna od deset najvećih turističkih kompanija u Hrvatskoj. Intenzivan investicijski ciklus pokrenut u prethodnom razdoblju u Makarskoj i na Rabu nakon privatizacije, vrijedan 250milijuna kuna nastavit će se u objedinjenom poduzeću u značajnijem obimu i s puno većim investicijskim potencijalom što će omogućiti i pojačana kapitalna ulaganja u budućnosti. Također, nova Imperial Riviera d.d. planira nastaviti ulagati u materijalna prava radnika u skladu s ulaganjima u turističke objekte i podizanjem kvalitete usluga, što uz povećanu upravljačku efikasnost i kvalitetnije korporativno upravljanje predstavlja dodanu vrijednost za djelatnike i dioničare.

-Imperial Riviera d.d. zapošljavat će oko 900 radnika u sezoni, od kojih je 40% stalno zaposlenih, uz zadržavanje svih stečenih prava zaposlenika u Makarskoj i na Rabu te ostanak na snazi postojećih kolektivnih ugovora. Ovo pripajanje će dugoročno osigurati još bolje uvjete rada našim zaposlenicima te im omogućiti stjecanje novih znanja i iskustava i nove prilike za razvoj karijere. Poslovanje će i dalje biti organizirano destinacijski čime ćemo zadržati radna mjesta kako u Makarskoj tako i na Rabu“ – istaknuo je Joško Lelas, predsjednik Uprave Hoteli Makarska d.d.

-Naše novo poduzeće Imperial Riviera d.d. nastavit će ulagati, otvarati nova radna mjesta, razvijati turističko poslovanje i djelovati kao gospodarski pokretač svojih destinacija u Makarskoj i na otoku Rabu. Vjerujemo da je ovo značajan iskorak u zajedničkom interesu svih dionika objedinjenih kompanija, kao i lokalnih zajednica u Makarskoj i na otoku Rabu“ – istaknuo je Vlado Miš, predsjednik Uprave Imperial d.d.

Pripajanjem će Hoteli Makarska prenijeti svu svoju imovinu, prava i obveze na Imperial pa će se ukupan temeljeni kapital Imperiala povećati s 254 milijuna kuna na 401 milijun kuna. Kao naknadu za prenesenu vrijednost, dioničari Hotela Makarska d.d. postat će dioničari Imperiala tako što će za svaku dionicu Makarske dobiti 0,32679 dionice Imperiala. Pripadajući broj dionica zaokružit će se na prvi niži cijeli broj, a dioničarima će se razlika prilikom zaokruživanja isplatiti u novcu.

Valamar Riviera d.d. nastavit će upravljati svim hotelima, ljetovalištima i kampovima u Makarskoj i na Rabu pod brendovima Valamar – All You Can Holiday i Camping Adriatic by Valamar čime je osiguran njihov kontinuitet na tržištu i nastavak uspješnog poslovanja u turizmu, navodi se u priopćenju Imperiala d.d. i Hotela Makarska d.d.

