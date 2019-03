MALI NOGOMET–VETERANI GO Lučić i Zagora i dalje poravnati

Odigrano je 13. kolo malonogometne lige veterana Makarske, a u njemu su postignuti očekivani rezultati. GO Lučić i Zagora i dalje dijele prvo mjesto na tablici, a odluka o tome kome će ptipasti naslov mogla bi biti poznata u idućem kolu kada se međusobno sastaju.

Zagora – Veselko 6 : 4 ( 3 : 0)

Bebić (3), Gašpar (1), Hrastović (1), Govorko (1) / Batošić (3), Blažević (1)

Zagora je u ovom dvoboju imala status favorita, iako je vodila s 3:0 i 4:1 Veselko je opasno zaprijetio pred kraj utakmice, kada je smanjio na 5:4. Govorko je svega nekoliko sekundi prije kraja zabio za konačnih 6:4 i tako svoju momčad ostavio i dalje u igri za osvajanje prvog mjesta.

Tučepi United – Kingtrade II 2 : 6 (1 : 2)

Staničić (1), Šarić (1) / Matešan (2), Rašić (2), Filipović (1), Lekaj (1)

Kombinacija igrača iz Tučepi i Baške Vode pružila je dobar otpor „trgovcima“ samo u prvom poluvremenu. U drugom je do izražaja došla kvaliteta Stipe Matešana i Ivana Rašića, pa neizvjesnosti o konačnom rezultatu nije ni bilo.

GO Lučić – Kingtrade 9 : 3 (5 : 1)

Već na početku utakmice „građevinari“ su poveli s 3:0, do odlaska na odmor prednost im je narasla na 5:1. Do kraja je Romeo Jović postigao hat-trick, a po dva pogotka postigli su Vojko Pervan i Igor Tomašić kod GO Lučić te Željko Selak za Kingtrade.

Poredak: GO Lučić 30, Zagora 30, Kingtrade II 24, Veselko 15, Kingtrade 10, Tučepi United 7

Strijelci:

23 – Saša Zvizdić (GO Lučić)

12 – Antoni Bebić (Zagora)

Iduće kolo igra se u nedjelju, 17. ožujka, sastaju se:

Kingtrade II – Veselko, GO Lučić – Zagora, Tučepi U – Kingtrade.

J. K./IvoR