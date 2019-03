NOVI SINGL GRUPE ISCHARIOTZCKY Spot za pjesmu So Long snimljen je u makarskom Franjevačkom samostanu

Otkako su se lani pojavili ma glazbenoj sceni debitantskim albumom Recovery, breljansko-makarska skupinastrpljivo gradi svoj status praćena vrlo dobrim glazbenim kritikama te upečatljivim živim nastupima. Nedavno su svoj prvi album predstavili u rasprodanom Malom pogonu zagrebačke Tvornice kulture, te nastavili priču snimanjem i objavljivanjem novog spota, za pjesmu So long, u kojoj je gostovala splitska kantautorica

Materijal je sniman u prostoru makarskog Franjevačkog samostana i glavnu ulogu tumači klavijaturistica Petra Šošić, a spot potpisuju Goran Stojkić i BONK studio. – Sve se to na kraju stisnulo u dva tjedna, završavanje spota, koncert u Tvornici i sada kada je sve završilo mogu kazati da se napokon osjećam miran – govori autor i vokal grupe Joško Klarić s kojim smo porazgovarali povodom izlaska singla So long. – Pjesma je nastala u samo par sati na Šakan festivalu prije dvije godine, kada nam je Dunja gostovala u Brelima. Ona je tada napravila nekakav refren na kojeg sam kasnije nadodao ostatak pjesme i drago mi je što je Dunja pristala da se pjesma na kraju nađe i na albumu. Što se tiče samog spota, od početka je postojala neka ideja da se barem određeni motivi snime u crkvi radi nekakve tematske poveznice s tekstom pjesme. Kako se vidi i u spotu, ‘ona’ je u toj biblioteci pronašla nešto što želi raditi, posvećuje vrijeme gradeći to a dolaze joj ljudi koji u početku ne čuju što se događa, ali provodeći vremena kraj nje na kraju ipak čuju. Moram kazati da je na kraju snimanje u samostanu bilo fantastično iskustvo, malo smo se u početku bojali za svjetlo međutim na kraju je sve ispalo stvarno izvrsno – govori Klarić. Pred grupom Ishariotzcky sada stoje dogovoreni nastupi u nadolazećem proljetnom i ljetnom razdoblju – između ostalog, 29. ožujka nastupaju samostalno u splitskoj Kocki, za špicu ljetnih dana i početak kolovoza rezerviran im je koncert na ovogodišnjem Ferragosto Jam festivalu na Orahovačkom jezeru, a u planovima je da do tada već bude objavljen i još jedan singl, odnosno spot s albuma Recovery. Svojom mješavinom elektronske i ‘žive’ glazbe te posebnom atmosferom Joško Klarić i njegov bend u proteklim su mjesecima osvojili glazbenu kritiku u Hrvatskoj, pokazavši se sastavom koji je hrvatskoj publici uspio ponuditi nešto novo. Kako će sam Klarić kazati, priča se već razvila više od onoga čemu se na početku nadao. – Činjenica je da ništa od ovoga prije nisam očekivao. Kritike su nam odlične i stvarno sam prezadovoljan kada se sjetim od čega je sve ovo krenulo i što je bio nekakav prvi plan. Sam album Recovery je rezultat perioda u kojem sam radio skoro da bih testirao sam sebe, da nastavim baviti se glazbom i zadovoljim potrebu za time. Međutim, izrodilo se nešto stvarno dobro, a dosadašnje reakcije na naš materijal velika su mi motivacija da radim i dalje – govori frontmen grupe Ischariotzcky.

O.Franić