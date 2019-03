UPRAVA HOTELA MAKARSKA d.d. POTPISALA SPORAZUM S MATIČNIM SINDIKATOM Minimalna plaća pet tisuća kuna

Hoteli Makarska su u dogovoru sa Sindikatom turizma i usluga Hrvatske osigurali svojim zaposlenicima nova povećana materijalna prava u 2019. godini, stoji u priopćenju koje je poslala Uprava Hotela Makarska.

Nadalje se navodi da su Hoteli Makarska svojim zaposlenicima, tijekom sezone 2019. godine, počevši od svibnja do kraja kolovoza, daju jamstvo minimalnih neto primanja u iznosu od 5.000 kuna za sve zaposlenike koji odrade puni mjesečni fond sati. Svim ostalim zaposlenicima koji imaju neto primanja veća od 5.000 kuna pa do 6.500 kuna neto, isplatit će se nagrada za sezonu, što će se primjenjivati u razdoblju od svibnja do kraja kolovoza, u ukupnom iznosu do 2.000 kuna neto. Najbolji zaposlenici (stalni, sezonci i studenti) mjesečno će se stimulirati dodatnim nagradama.

Svim stalnim radnicima Hoteli Makarska će isplatiti božićnicu u iznosu od najmanje 2.000 kuna. Božićnica za sezonce će se isplatiti do iznosa od 2.000 kuna, proporcionalno dužini trajanja radnog odnosa. Posebnu nagradu od 500 kuna neto Hoteli Makarska će isplatiti svim zaposlenicima sa plaćom za mjesec srpanj.

Hoteli Makarska ostaju predani opredjeljenju stalnog poboljšanja materijalnog statusa svojim zaposlenicima kao iskrenoj mjeri nagrade lojalnosti, gdje se zajedničkim rezultatima ta granica pomjera naviše.

Svojim zaposlenicima Hoteli Makarska nude izvrsne mogućnosti razvoja karijere uz razvijeni sustav internih i vanjskih edukacija i treninga u suradnji s Valamarom. Zaposlenici su nam zajedno s našim gostima uvijek na prvom mjestu, a njihovo zadovoljstvo važno je za dugoročni poslovni uspjeh.

- Drago nam je da smo našli mogućnost i suglasje sa Sindikatom oko ove mjere. Kako bismo razumjeli ovaj današnji Sporazum, treba se prisjetiti da smo prije dvije godine imali odluku o minimalnoj plaći od 3.000 kuna. Nadam se da će naš zajednički rad dovesti do daljnjeg napretka i poboljšanja materijalnih uvjeta svih zaposlenika Hotela Makarska – istaknuo je Joško Lelas, predsjednik Uprave Hotela Makarska.

- Samo pristojnim plaćama i primjerenim ostalim uvjetima rada možemo zadržati postojeće i privući nove radnike te stvoriti dodatne motive za opredjeljenje mladih za turistička zanimanja. U tom pravcu ćemo nastaviti dosadašnji konstruktivan socijalni dijalog s poslodavcem. Ova mjera je dobar napredak u cilju većeg zadovoljstva radnika i osiguranja dovoljnog broja sezonskih radnika. Naravno da očekujemo i doprinos zakonodavca na dodatnom poreznom rasterećenju plaća – rekla je Nikolina Radalj, predsjednica podružnice STUH-a u Hotelima Makarska.

