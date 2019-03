NA DRUGOM REGIONALNOM FORUMU OBITELJSKOG SMJEŠTAJA Turistička inspekcija od sada će kucati na vrata iznajmljivača u sivoj zoni

Udruga iznajmljivača obiteljskog smještaja Makarska, uz pomoć makarske Turističke zajednice i Grada Makarska, organizirala je drugi Regionalni foruma obiteljskog smještaja. Glavna tema skupa, održanog u hotelu Miramare, a za koji su iznajmljivači pokazali veliko zanimanje, bila je što zakonske promjene donose iznajmljivačima te početak rada turističkih inspektora, a od kojih registrirani privatni iznajmljivači očekuju da se uhvate u koštac s iznajmljivanjem soba ‘na crno’. Koliko je važan ovaj način rada Udruge govori i podatak da će se ovog ljeta u privatnom smještaju nuditi oko 15 tisuća kreveta. Skup je otvorio predsjednik Udruge iznajmljivača obiteljskog smještaja Makarskate pozdravio tajnik

U ime TZ Makarske direktorica Ureda Hloverka Novak Srzić istaknula je da je Turistička zajednica uvela web stranicu E-recepcija na kojoj će se svi iznajmljivači moći besplatno oglašavati i poboljšati marketinšku učinkovitost. Najavila je da će se 18. i 19. ožujka održati edukacije za privatne iznajmljivače. Ispred TZ Vrgorca Željka Opačak govorila je o jačanju turizma u tom kraju, te pozvala stanovnike koji imaju kuće, a mogle bi biti turistički potencijal, da ih obnove i razvijaju posebnu uslugu privatnog smještaja, sve traženiju. Forumu su se obratili u ime Hrvatske gospodarske komore ZK Split – Nataša Bušić, voditeljica Odsjeka za turizam HGK, Joško Stela, direktor Ureda Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije te gradonačelnik Jure Brkan. Zaželjevši Forumu uspješan rad gradonačelnik Jure Brkan naglasio je da su privatni iznajmljivači nosioci blagostanja grada. – To je za mnoge od njih dodana vrijednost koja im omogućuje kvalitetniji život. Obećao sam da neće biti povećanja poreza za privatne iznajmljivače, i pri tome ostajem sve dok budemo mogli održavati turističku infrastrukturu. Kada to ne bude dovoljno novca za te potrebe tražit ćemo rješenje – obećao je gradonačelnik Brkan.

Govoreći o temi Obiteljski smještaj, zakonske promjene, kategorizacija, zakon u ugostiteljskoj djelatnosti Anđelko Kujundžić je naglasio: – U zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti koji je stupio na snagu 17. prosinca 2108. važne su promjene koje kažu da se mora uskladiti, odnosno rekategorizirati dosadašnja postojeća rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu izdana od strane Ureda za urbanizam, ali razlike su u godini izdavanja rješenja. Ona izdana do konca 2000. godine mijenjat će se do konca 2020. godine. Rješenja od 2001. do 2004. mijenjaju se do 2021., a ona od 2005. godine do 2007. godine moraju se rekategorizirati najkasnije do 2022. godine. Jedino je nejasno s rješenjima koja traju do 2021., hoće li se produživati ili ne. Osvrnuvši se na Zakon o inspekcijama Kujundžić je kazao kako se registrirani privatni iznajmljivači nemaju čega plašiti, osim što moraju imati izvješen cjenik i upozorenje za ne točenje alkohola maloljetnicima. Za sve ostale primjedbe bit će upozoreni i imati vrijeme za otkloniti eventualni nedostatak. Međutim, na udaru će biti svi koji iznajmljuju ali nisu registrirani. Turistički inspektori imat će ovlasti ulaziti u njihove kuće i stanove. – Poručujem iznajmljivačima da se pripreme za sezonu, rade na podizanju kvalitete usluge. Gostiju će biti samo ih moramo dočekati s osmijehom i stajati iza onoga što nudimo – zaključio je Kujundžić. O Razvoju obiteljskog smještaja i iznajmljivanja kroz sekciju za turizam pri HGK, izlagala je Martina Nimac Kalcina, zamjenica predsjednice Zajednice obiteljskog turizma pri HGK. O Razvoju obiteljskog smještaja i određivanje cijena u obiteljskom smještaju – apartman plus iznajmljivači su doznali od Anamarije Cicarelli. Sudionici Foruma upoznati su s paketima usluga koje nude financijske institucije.

J. Morović/IvoR