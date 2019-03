TEO STRUNJE UOČI POLUFINALA PROTIV ALUMNUSA Iz Slavonskog Broda donosimo kup

Slavonski Brod je domaćin završnice malonogometnog kupa Hrvatske, a Novo vrijeme Apfel, dubrovački Square te zagrebački klubovi Alumnus i Uspinjača Gimka odlučivat će o tome tko će osvojiti ovogodišnji trofej. Polufinalni susreti igraju se danas, a voljom ždrijeba u polufinalu se sastaju Square i Uspinjača Gimka te Novo vrijeme Apfel i Alumnus. Prva utakmica započet će u 17, a druga u 20 sati. Finalna utakmica bit će odigrana u subotu 16. 3. 2019. godine sa početkom u 20 sati.Makarski klub do sada nije imao zapaženu ulogu u kup natjecanju i pored toga što je bio domaćin završnog turnira 2015. i 2017. godine. Oba puta na putu u finale zaustavio ih je zagrebački Nacional. Treći nastup u završnici mogao bi biti uspješan za momčad mladog i ambicioznog trenera Tea Strunje koji ne bježi od toga da je Novo vrijeme glavni favorit za osvajanje kupa. I ostali klubovi kao i mi žele podignuti pobjednički pehar. Mi međutim imamo najkvalitetnije igrače kao i najdužu klupu, a to potvrđuje i prvo mjesto na tablici. Kompletni smo i u dobroj formi, a to su dobri preduvjeti za ostvarenje naših želja. Najbitnije nam je dobiti prvu utakmicu i ući u finale napominje Strunje. Finalne utakmice uvijek su neizvjesne, treba respektirati protivničku momčad. Ali kad si u finalu onda uvijek daš sve od sebe, mi imamo dovoljno samopouzdanja, kvalitete i iskustva te očekujem da će pobjednički pehar završiti u našim rukama zaključak je Tea Strunje. Makarani neće biti bez podrške svojih navijača, u Slavonski Brod otputovao je autobus sa njihovim pristašama. Kako doznajemo od predsjednika Mije Pašalića klub je u Slavoniju krenuo sa darovima. Novo vrijeme Apfel donirat će općoj bolnici dr. Josip Benčević u Slavonskom Brodu potrebnu opremu za njezino funkcioniranje. Ova vrijedna donacija bit će uručena danas u 11 sati u prostorijama bolnice.

Jakov Kovačević