NIŠTA OD FINALA Alumnus senzacionalno izbacio Novo Vrijeme

Momčad Alumnusa senzacionalno je savladala Novo vrijeme Apfel i izborila plasman u finale futsal kupa Hrvatske. U drugom polufinalnom susretu kupa Hrvatske zagrebački sastav je priredio veliko iznenađenje pobjedivši velikog favorita Novo vrijeme Apfel. Momčad trenera Jakova Ungarova je u izuzetno uzbudljivom susretu slavila protiv favoriziranih Makarana rezultatom 3:2. Iako su mnogi očekivali dalmatinsko finale, u finalu ćemo međutim gledati zagrebačke klubove (Uspinjača Gimka – Alumnus). Sama utakmica počela je u otvorenoj igri sa obje strane, a u uvodnim minutama igrači Tea Strunje propustili su nekoliko dobrih prigoda, no nekoliko ih je imao i Alumnus. Novo vrijeme je u vodstvo došlo u 15. minuti, udarac Kazazića sa 14-15 metara zahvaća Matana i vara vratara Modrušana za 0:1. Rezultat se do odlaska na odmor nije mjenjao unatoč prilikama obiju momčadi. U ranoj fazi nastavka Alumnus dolazi do poravnanja rezultata kada je Perković prošao Osredkara i kroz noge Hercega pogađa za 1:1. Nedugo zatim udarac Kazazića zaustavio se na vratnici Modrušana. Alumnus preokreće rezultat u 27. minuti kada je Markić sa vrha kaznenog prostora snažnim udarcem naciljao mrežu Hercega za 2:1. Nakon pola sata igre Vuković je propustio veliku prigodu za poravnanje kada je sa 3-4 metra pucao pored vrata Alumnusa. U 32. minuti sreća se osmjehnula „studentima“ kada je Lucas sa desetak metara pogodio njihovu gredu. Iz minute u minuto Makarani opsjedaju vrata Alumnusa, oni se međutim sjajno brane. Dvije minute prije kraja Novo vrijeme prelazi na igru sa Musinovim u ulozi vratara-igrača, no zatresla se njihova mreža. Izgubljenu loptu prihvatio je Pezelj i sa svog dijela terena pospremio u prazna vrata i tako doveo Alumnus na 3:1 i prag finala. Bajrušović je u 39. minuti sjajnim udarcem s 10 metara zabio za 3:2 i vratio nadu Novom vremenu. U zadnjoj minuti gledali smo opsadu vrata Alumnusa koji se je uspio obraniti i proslaviti veliku pobjedu i plasman u finale.Uspinjača Gimka je finalist malonogometnog kupa Hrvatske. Sastav Koraba Morine je u dramatičnom dvoboju pobjedio dubrovački Square te će u današnjem finalu igrati sa Alumnusom za pobjednički trofej. Dubrovčani su imali prednost od 3:1, no Uspinjača je igrajući sa letećim vratarem došla do izjednačenja. Na koncu je rulet penala otišao na stranu Uspinjače.

Jakov Kovačević