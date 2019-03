IZLOŽBA VRATA OSTAJE OTVORENA DO 23. OŽUJKA Makarani napunili Galeriju Gojak u čast MALT-a i njegove osnivačice Zlatice Rice

Otvaranjem multimedijalne izložbe Vrata, te pratećim programom održanim sinoć u dvorani Arte i u Gradskoj galeriji Antuna Gojaka, brojni Makarani prisjetili su se zlatnih godina udruge Makarska alternativa i odali počast životu i djelu osnivačice MALT-a

Organizirana od strane Dice MALT-a te održana upravo na rođendan omiljene makarske umjetnice, jučer otvorena izložba okupila je ponovo najveći dio kreativnih snaga udruge koja je nosila kulturni život Makarske krajem 90-ih godina, a isto tako izazvala i golem interes posjetitelja. O tome je najbolje posvjedočila krcata Galerija Gojaka, ali isto tako i veliki broj publike na ostatku programa koji se protegnuo do kasnijih večernjih sati. – Večeras slavimo rođendan velikog humanista i svestrane umjetnice, njenu neiscrpnu energiju i snagu kojom je bila u stanju mijenjati sredinu i živote drugih ljudi, te ženu koja je mladim ljudima otvorila vrata svoje kuće, a s njima i vrata bezgraničnih mogućnosti. Svima nama koji smo bili članovi jasno je koliko je MALT bio velik za i značajan za ovaj grad te ljude koje je oblikovao i usmjerio. Upravo je to svima nama bio motiv za ovu izložbu, kako bi s jednim vremenskim odmakom ukazali na značaj djelovanja MALT-a, koji i danas još živi i diše u nama. Stoga ovo i nije klasična izložba, već jedan pokušaj da prenesemo energiju i duh tog vremena. Trag Zlatice Rice u vremenu je neprocjenjiv, o čemu najbolje govori broj prisutnih večeras, i nadamo se da će ovo događanje biti poticaj za jedno daljnje promišljanje i djelovanje u duhu MALT-a – kazala je u ime organizatorica Marija Ivanković, a prisutne su pozdravili i direktorica Turističke zajednice grada Makarska Hloverka Novak Srzić, kao i ravnatelj Gradske galerije Antuna Gojaka Josip Karamatić. Kako je i objasnila Ivanković u uvodu, cilj izložbe bio je prizivanje prošlih momenata uz naznaku mogućeg budućeg stvaranje neke nove kritične mase i novog oblika društvenog djelovanja.

Tako je prošlost prizvana kroz kolaž video snimki s nekadašnjih događanja u produkciji MALT-a, a aktualni moment kroz audio zapise nekadašnjih aktera u kojima govore o tadašnjem kreiranju alternativnog izgleda grada te vlastitom realiziranju sebe u okvirima MALTA. Element budućnosti, pak, donijela je interaktivna instalacija ‘tkanje’ koja poziva publiku da sudjeluje i pridonese njenoj konačnoj vizuri. Inače, dok je samo otvorenje izložbe uslijedilo nešto iza 20 sati, program je počeo već sat vremena ranije u prostoru susjedne dvorane Arte nastupom audio vizualnog ansambla Marta Fakuch, kojeg je također popratila brojna publika. U pitanju je sastav koji stvara na granici akustične i elektronske glazbe u kombinaciji s digitalno generiranom slikom, a čine ga Lina Sabari, Gašper Letonja, Žiga Palčar, Marek Fakuč, te naša umjetnica Lina Rica. S druge strane, u kasnijem dijelu programa nakon otvaranja izložbe, u dvorani Arte predstavile su se i nove makarske glazbene snage, mladi raperiDymond, Lil Gucci i Lucca, aposjetitelji su sve do kasnijih sati ostali u dvorištu Galerije Gojak uživati u druženju, domjenku i dobroj atmosferi. Svi koji su propustili sinoćnje otvaranje a željeli bi pogledati izložbu, Vrata ostaju otvorena u Gradskoj galeriji Antuna Gojaka zaključno sve do 23.ožujka i može se pogledati radnim danom od 9 do 12 te od 18 do 20 sati, a subotom od 9 do 12 sati.

O.Franić / IvoR