DRUGA HRL – JUG Neočekivani poraz hotelijerki

Makarske rukometašice doživjele su neugodan poraz u susretu sa gošćama iz Splita, nakon dobre igre i pobjede u prošlom kolu očekivao se još jedan uspješan nastup „hotelijerki“. A one su posebno loše odigrale prvo poluvrijeme u kojem su postigle tek četiri pogotka. Nina Juričić dovela je domaće u vodstvo u 3. minuti utakmice, gošće su preko Ane Čukušić u 4. i 5. minuti preokrenule rezultat. Do odlaska na odmor prednost Splita narasla je na plus deset (4 : 14). Zanimljivo je napomenuti da je Čukušić postigla pogodaka koliko i cijela ekipa domaćih skupa. U nastavku su domaće tražile izlaz iz crne rupe u koju su upale, no u njihovim ekipe nije bilo ni jedne raspoložene rukometašice. Istina je da su do kraja smanjile zaostatak na – 7, ali razlog tome bila je nešto opuštenija igra ekipe Splita. Ana Šalinović, Magdalena Ravlić te Anđela Selak sa po tri postignuta zgoditka bile su najefikasnije kod domaćih, a njihove prve napadačke violine (Ana Sokol, Nina Juričić) potpuno su zakazale. Kod gošća su Ana Ćukušić i Ajla Šećerović najzaslužnije za neočekivano visoku pobjedu ekipe Splita.

Jakov Kovačević