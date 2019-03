1.NOGOMETNA LIGA ŽSD Jadran Tučepi prvi pratitelj Sloge

Nakon odigranog 16. kola Prve lige ŽSD stanje na vrhu tablice nije se promjenilo, vodeća Sloga te drugoplasirani Jadran iz Tučepi pobjedama su odmakli ostalim klubovima koji su gajili nadu u osvajanje prvog mjesta.Tučepljani su gostovali kod imenjaka u Kaštel Sućurcu, strijelac jedinog pogotka koji je na kraju donio tri boda gostujućem Jadranu bio je Koštić. Jadran je najuspješniji klub proljetnog dijela prvenstva, u tri utakmice ubilježili su tri pobjede . Ukoliko nastave ovako dobro igrati ni vodeća Sloga neće biti sigurna u osvajanje titule. Mravičani su u derbiju kola na svom terenu slavili protiv Omiša, Katić je bio dvostruki strijelac za igrače trenera Siniše Jalića. Omišani su pred kraj zabili za 2:1, za više od toga nije bilo snage ni vremena. Sa bodovima osvojenim protiv Poljičanina Zmaj se poravnao na tablici sa GOŠKom, OSKom i Omišem koji su također u dosadašnjem dijelu prvenstva osvojili po 28 bodova. Od „crvenih“ se očekivao bolji ulazak u proljetnu polusezonu, ukoliko nastave sa uzlaznom putanjom do kraja prvenstva još bi se puno toga moglo dogoditi. Momčadi Orkana i OSKa pridružile su se Jadranu u gostujućim pobjedama, gubljenje bodova Postira dodatno im je zakompliciralo stanje na dnu prvenstvene ljestvice. U Vranjicu je Omladinac slavio protiv gostiju iz Prološca koja je prva postigla pogodak, no Orlović, Vrdoljak i Gagić do kraja susreta preokrenuli su rezultat u korist domaćih. Kaštelanski derbi pripao je GOŠKu, gledatelji su mogli biti zadovoljni prikazanom igrom i efikasnošću jednih i drugih.

Jakov Kovačević