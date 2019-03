MALI NOGOMET – VETERANI Odluka o prvaku u zadnjem kolu

Ni nakon što je odigrano predzadnje kolo malonogometne lige veterana Makarske nije poznato koja momčad će osvojiti naslov. Dugoočekivani susret između GO Lučić i Zagore završio je bez pobjednika, pa je odluka o tome tko će od njih osvojiti naslov ostavljena za zadnje kolo.

J.Kovačević / foto ilustracija arhiva MP

Kingtrade II - Veselko 7 : 2, (2 : 2) Alen Govorko (3), Protrka (2), Lekaj (1), Radić (1) / Blažević (1), Erceg (1). Igrači i navijači Veselka mogu biti zadovoljni igrom samo u prvom poluvremenu u susretu protiv Kingtradea II. U tom periodu igre dva su puta vodili (0:1, 1:2) a Kingtrade je stizao zaostatak. U nastavku je do izražaja došla šira klupa te razlika u godinama koja je na kraju donjela visoku pobjedu trećeplasiranog sastava lige. GO Lučić - Zagora 3 : 3 (0 : 1) Zvizdić (2), M. Selak (1) / Ademi (1), Gašpar (1), Stanković (1) Derbi susret 14.kola između momčadi GO Lučić i Zagore završio je bez pobjednika, a odluka o tome kome će pripasti titula ostavljena je za zadnje prvenstveno kolo. Sama utakmica protekla je u kvalitetnoj i uzbudljivoj igri, Zagora je u dva navrata imala rezultatsku prednost ali je nije uspjela zadržati do kraja. Ademi je doveo Zagoru u početno vodstvo u 17. minuti, a Gašpar je udvostručio njihovo vodstvo početkom nastavka. Lučići su poravnali na 2:2 pogodcima Selaka i Zvizdića u 26. i 31. minuti. Stanković je ponovo donio prednost Zagori u 32. a dvije minute iza toga Zvizdić je zabio za konačnih 3:3. Tučepi United - Kingtrade 3 : 1 (2 : 0). Dragan Šarić(1), Stipe Šarić (1), Pecolaj (1) / Ž. Selak (1). Dvoboj predzadnjeg i zadnjeg sastava lige pripao je lampašu Tučepi Unitedu. Već u prvom poluvremenu Dragan i Stipe Šarić donjeli su prednost svojoj momčadi od 2:0, u nastavku su „trgovci“ bili ravnopravni te je krajnjih 3:1 preslika viđenog na parketu dvorane na GSC.