Makarski Crveni križ organizira dvije nove akcije darivanja krvi. Prva će se održati u Gradcu 22. ožujka od 9 do 13 sati u restoranu Malo misto. Svi davatelji krvi i oni koji to žele postati u Makarskoj se mogu uključiti u akciju 29. ožujka u Domu zdravlja od 9 do 12 sati.

Iz makarskog Crvenog križa pozivaju sve zdrave osobe od 18 do 65 godina da se odazovu akcijama.

J.M.