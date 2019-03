SREDNJA ŠKOLA FRA ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA Na državna natjecanja iz matematike, njemačkog jezika i informatike pozvano devet učenika

Nakon ostvarenih uspjeha na županijskim natjecanjima održanima potkraj veljače, učenici Srednje škole fra Andrije Kačića Miošića pripremaju se za državnu razinu natjecanja iz matematike, njemačkog jezika te informatike koja slijede krajem ovog mjeseca te početkom travnja.

Na nedavnom županijskom natjecanju iz matematike školu su, vrlo uspješno, predstavljali učenici Josip Srzić (1. mjesto), Kim Staničić (2. mjesto), Marko Barbir (4. mjesto), Pino Pavlić (5.mjesto), Dominik Šarić (1. mjesto), Ivan Nizić (2. mjesto), Ivan Mustapić (5. mjesto), Duje Andrijašević (5. mjesto), Franka Bakalić (7. mjesto) i Matko Komljenović (7. mjesto). Na državno natjecanje iz matematike koje će se od 28. do 30. ožujka 2019. održavati u Poreču pozvani su Josip Srzić, Marko Barbir, Kim Staničić, Pino Pavlić, Dominik Šarić i Ivan Nizić, a mentorice su prof. Željka Tulić, prof. Sanja Mucić i prof. Marinela Leko. Potkraj veljače održano je i županijsko natjecanje iz njemačkog jezika, na kojem su nastupili učenici Josip Gnječ (1. mjesto), Andrea Hrastović (2. mjesto), Gabriela Grbavac (2. mjesto), Filipa Grbavac (3. mjesto), Katarina Čorić (4. mjesto) i Karla Vujčić (5. mjesto). Na državnu razinu ide Josip Gnječ, a mentorice na natjecanju koje se održava od 8. do 10. travnja u Zadru su prof. Marija Jukić i prof. Sanja Rudež. Naposlijetku, na županijskoj razini natjecanja iz informatike nedavno su sudjelovali Marko Barbir, Josip Srzić, Ivan Nizić i Tonka Ribičić, a Josip Srzić i Marko Barbir koji su osvojili prvo i drugo mjesto, pozvani su na državno natjecanje koje će se održati od 19. do 22. ožujka u Primoštenu. Mentorica je prof. Gordana Tomić.

O.Franić/arhiva MP