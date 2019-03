NATJEČAJ TZ MAKARSKA DO POČETKA LIPNJA Pomozite izabrati najljepšu gradsku balaturu

U organizaciji Turističke zajednice grada Makarske ovih je dana započeo jedan zanimljiv projekt uljepšavanja grada, pod nazivom Makarska balatura, a čiji je cilj da početak nadolazeće turističke sezone grad dočeka u što ljepšem i po mogućnosti cvijetnijem izdanju. Naime, Turistička zajednica odlučila je potaknuti građane da ukrase svoje balkone u nadolazećim mjesecima, a za to je osigurala i nagrade od 2000 kn, 1000 kn te 500 kn koje će biti vlasnicima najljepših balatura uručene početkom mjeseca lipnja. Ono što je posebno zanimljivo je da će najveću ulogu u izboru najljepše makarske balature imati upravo građani – naime, TZ poziva sve zainteresirane da snime te potom podijele svoje fotografije balatura koje im se sviđaju na svojim Instagram i Facebook profilima uz hashtagove #makarskabalatura #embracedbynature ili #visitmakarska . Osim na Instagramu i Facebooku, fotografije se mogu uploadati putem google drive usluge na ovom linku , a kako navode iz TZ Makarska,valjana opcija je jednostavno i poslati svoje fotografije, zajedno sa svojim podacima, na mail adresu balatura@makarska-info.hr, s time da fotografije mogu biti veličine do 10mb, a može ih se poslati do 5, u .jpeg ili .png format. – Osnovna namjera nam je bila potaknuti Makarane da ukrase balkone i da iznesu pitare sa cvijećem kako bi grad što ljepši dočekao turiste. Uređivanje balatura je običaj kojem se uvijek pristupalo s pažnjom, u zadnje vrijeme je pomalo uspavan i ovim natječajem također želimo probuditi taj naš osjećaj za cvijetno i mirisno – kazala nam jeiz Turističke zajednice grada Makarske. Više o ovom natječaju možete pogledati na službenoj Facebook stranici.

O. Franić