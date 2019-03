NL ŽSD, 17. KOLO Slavlje Zmaja u Vranjicu

Pobjedom u Vranjicu nad domaćim Omladincem nogometaši Zmaja revanširali su im se za poraz u prvom dijelu prvenstva u Makarskoj. Gosti su došli u vodstvo u prvoj minuti utakmice, Ćapin je proigrao Brnića koji zabija za 0:1. Tri minute nakon toga Brnić je bio u novoj prigodi, no ovoga puta bio je neprecizan. Omladinac je poravnao rezultat u 32. minuti, Galić je bio asistent a Vrgoč strijelac. Pred odlazak na odmor igrači Ante Vidulina u dva su navrata imali prigode za novo vodstvo, istakao se međutim domaći vratar koji je obranio udarce Ćapina i Marića. Makarani po drugi put dolaze u prednost u 55. minuti, nakon kombinacije Ćapin-Antunović lopta dolazi do Kljenka koji pogađa za 1:2. Isti igrač mogao je i podebljati vodstvo „crvenih“ kada se u 75. minuti našao sam ispred vratara Radići koji je ovaj put izašao kao pobjednik ovog dvoboja. Do kraja se rezultat nije mjenjao , tri boda zasluženo su otputovala u grad podno Biokova.

Jakov Kovačević