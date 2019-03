ŠUŠUR U PUHARIĆIMA Udruga Porići 1680.dijelila sadnice i sjemenje, posjetitelji pogledali i izložbu starinskog donjeg rublja

Udruga Porići 1680.prve je proljetne dane i lijepo vrijeme iskoristila za napraviti malo šušura u drevnom zaseoku iznad Makarske, gdje je subotnje popodne privuklo nekoliko desetaka posjetitelja.

Naime, u organizaciji ove udruge te u sklopu radionica o tradicionalnom načinu života na ovim prostorima jučer su u Puharićima dijeljene ‘starinske’ sadnice i sjemenke – bilo je tu od blitve, pomidora, kupusa, dunje pa do različitog začinskog bilja iz naših krajeva, a posjetelji su imali priliku vidjeti i zanimljivu izložbu starinskog donjeg rublja, prigodno nazvanu ‘Pošpiti ispod’. Osim toga, subotnje popodne u Puharićima donijelo je i prezentaciju nekih od starih i tradicionalnih dječjih igara iz daleke prošlosti, a lijepo vrijeme članovi udruge iskoristili su i za malu ‘radnu akciju’ čišćenja okoliša. Kako je objasnila Vedrana Vela Puharić, bila je ovo prilika da se u Puharićima istovremeno obilježi nekoliko zanimljivih datuma, od međunarodnog kakav je Dan vode, pa do sasvim lokalnog – obilježavanja 65 godina otkako je u Puharićima uvedena struja. – Započeli smo aktivnosti s prvim danom proljeća i na kraju je bilo baš kako smo i zamislili, dakle posjetitelji od 5 do 95 godina starosti, ljudi su pokazali interes za našim starovinskim sadnicama i sjemenjem a sve smo ovo zaokružili prigodno spojivši još dva datuma, Međunarodni dan voda koji se obilježava 22. ožujka te 65 godina od elektrifikacije sela Puharići. Isto tako,zasadili smo i po jedno stablo bajama i nešpule, te smo odlučili da će svake godine u Puharićima biti posađeno po jedno novo stablo neke od naših tradicionalnih voćki – kazala nam je Vedrana Vela Puharić. Kako je dodala, udruga je nedavno i aplicirala na natječaj Splitsko dalmatinske županije kako bi nabavili dva kompostatora, drobilice za vrtni otpad koje bi pomogle da mještani više ne spaljuju maslinove grane i drugi vrtni otpad, već da ga na ovaj način pretvaraju u kompost.

O.Franić /IvoR