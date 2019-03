GCOM Oko Meteora bez struje, te Zadarske bez vode

Zbog radova 25. ožujka na 10kV mreži u Makarskoj ulice Petra Kralja Krešimira IV od broja 25 do 69, Neretvanskih knezova od broja 6 do broja 12 i dio ulice Šetališta Dr. Franje Tuđmana od broja 10 do broja 15 u vremenu od 9 do 15 sati bit će bez opskrbe strujom.

Od 9 do 12 sati 25. ožujka u Makarskoj, na predjelu Požare sjeverno od Praone Makarske i dijelu Zadarske ulice južno od Praone Makarske, zbog radova na vodoopskrbnoj mreži, doći će do obustave u opskrbi pitkom vodom.

MP