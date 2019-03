KINGTRADE Prvo ovoproljetno slavlje

Rukomet – 2. HRL-jug, 15. kolo

Kingtrade – Trilj PV 28 : 27 (15 : 16)

Dvorana na GSC u Makarskoj. Gledatelja: 50.

Suci: Petar Bulum i Nikola Carević (oba Metković).

Kingtrade: Maslać, Šimić, Matijašević, Lukin 1, Ivanić 1, Jurjević, Mustapić 6, Glavinić, Lozina 4, N. Urlić 3, Brozović 7, Stakić 2, M. Urlić 4.

Trener: Stipe Urlić.

Trilj PV: Bilonić, Brčić 9, Kažimir, Zebić 13, N. Kozina 1, B. Kozina 3, varenina, Odrljin 1.

Trener: Mariuo Dragušica.

Sedmerci: Kingtrade 6/5, Trilj PV 6/5

Borbenu i do kraja neizvjesnu utakmicu odigrali su rukometaši Kingtradea na svom terenu protiv sastava iz Trilja. Minimalnom pobjedom osvojili su prve ovoproljetne bodove. Odrljin je u prvoj minuti doveo goste u jedino vodstvo, potom su domaći preko Brozovića u 4. minuti i Ivanića u 5. preokrenuli rezultat. Igrači Stipe Urlića u nekoliko su navrata imali prednost od tri pogotka (10:7, 11:8, 12:9) ali ubrzo su lako primali pogotke. Triljani su najviše zahvaljujući Zebiću i Brčiću na odmor otišli sa + 1 (15:16). U nastavku susreta domaći su prebacili u brzinu više te su strpljivom igrom utirali put prema važnim bodovima. Kada su Makarani u 47. minuti preko Mustapića poveli s 23:19 izgledalo je da je poraz izravnog konkurenta izvjestan. Gosti, međutim, nisu mislili tako, pet minuta prije kraja poravnali su na 26:26. Do kraja utakmice Mate Mustapić u dva je navrata tresao mrežu gostiju što je bilo dovoljno za minimalnu pobjedu Kingtradea. Triljani su u Makarsku doputovali sa samo osam igrača, njihovom treneru Dragušici to je onemogućilo bilo kakvu rotaciju, a bodove za bijeg sa začelja tablice morat će tražiti negdje drugdje. Najveći posao u važnoj pobjedi domaćih obavili su Brozović, Mustapić te vratar Maclać.

J. Kovačević/IvoR