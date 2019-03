RUKOMETAŠICE Početna prednost istopila se u korist Metkovki

Rukomet 2. HRL- Jug (žene), 13. kolo

Metković – Hoteli Makarska 31 : 28 (15 : 9)

Metković. Gradska sportska dvorana. Gledatelja: 150.

Suci: Dražen Anušić (Primorski Dolac) i Dubravko Vukovac (Split)

Metković: Marinković, Vladimir, Taslak, Gustin 9, Obšivač 5, Magzan 4, Galov 1, Grmoja 2, Srna 1, Dropuljić 1, Bule 1, Prnjić, Šiljeg 1, Crnčević 6. Trener: Nedjeljko Dominiković.

Hoteli Makarska: Đuvelek, Perić, Rudelj 1, Bandur 3, Vujčić 1, Sokol 3, Vranješ, M. Selak 8, Ševelj 2, M. Ravlić, Šalinović, Juričić 8, L. Ravlić, A. Selak 2. Trener: Ljiljana Gudelj.

Sedmerci: Metković 2/2, Hoteli Makarska 1/1.

Već od početka utakmice dalo se naslutiti puno toga. Nakon početnog ispitivanja snaga domaće rukometašice u 14. minuti imale su prednost od 8:3. Gošće su se mučile u napadu te su često individualnim akcijama nastojale doći do pogotka. Obrana im je olako primala golove, a Metkovkama je ulazilo gotovo svaki šut. U nastavku susreta gotovo preslika prvog dijela, domaće su neumoljivo pogađale do 44. minute, kada su imale plus devet (25:16). Osim Mateje Selak i Nine Juričić premalo je bilo raspoloženih igračica u sastavu gošća da bi mogle računati na uspjeh. Njihov stručni stožer rotirao je sastav, no nije pronašao dobitnu kombinaciju za vrijeme cijele utakmice. Serijom poraza hotelijerke su se našle u donjem dijelu tablice, a to je dosta lošiji plasman od očekivanog. Domaće su burno proslavile osvajanje važnih bodova, s druge strane Makarke trebaju čim prije zaboraviti ovaj susret i okrenuti se novim i teškim izazovima.

J. Kovačević/IvoR