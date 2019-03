SVAKA ČAST Udruga Mike pokrenula humanitarnu akciju za pomoć makarskoj obitelji u nevolji

Udruga Milan Ožić Mike pokrenula je ovih dana humanitarnu akciju s ciljem pomoći našim sugrađanima, obitelji Hrstić koja se bori s teškim financijskim problemima, ali nažalost i još težim zdravstvenim.

Naime, spletom nevolja koje su ih zadesile obitelj je upala u veliku borbu za egzistenciju – supružnici Branko Hrstić (56) i njegova supruga Milena (55) oboljeli su od karcinoma, jedini izvor prihoda je suprugova vojna mirovina zbog čega je plaćanje podstanarstva, režije, hrane i lijekova postalo praktički nemoguće. – Obitelj Hrstić su naši sugrađani koji su se spletom nesretnih okolnosti našli na rubu egzistencije. Kako bismo im pomogli odlučili smo organizirati veliku humanitarnu akciju u nadi da ćemo skupiti potrebnu financijsku i materijalnu pomoć te im olakšati teške životne uvjete u kojima se trenutno nalaze. G. Branko (56) umirovljeni dobrovoljac Domovinskog rata i njegova supruga Milena (55) su oboje teško oboljeli od karcinoma te su zbog bolesti izgubili radnu sposobnost, a skrbe i o sinu koji nema stalno zaposlenje već povremeno obavlja sezonske poslove. Jedna nevolja je slijedila drugu, pa kako bi si osigurali osnovne životne uvjete koje ne može pokriti vojna mirovina, jedini izvor prihoda, (platili podstanarstvo, režije, hranu i liječenje) upali su u velike financijske poteškoće te došli do samog ruba egzistencije. Danas, u velikim dugovima, opterećeni ovrhama i teško bolesni, nisu u mogućnosti osigurati si osnovne životne potrebe, stoji u priopćenju iz Udruge Mike. Kako su naveli, prikupljanje financijskih sredstava i donacija za obitelj Hrstić trajat će do 23.svibnja ove godine, a u tu svrhu otvoren je i žiro račun humanitarne akcije u Zagrebačkoj banci na kojeg možete uplatiti novčanu donaciju,a pomoći se može i doniranjem poklon bonova, bonova za hranu ili različitih drugih potrepština – od prehrambenih poput mesa, brašna, ulja, šećera, mlijeka, do različitih higijenskih i medicinskih potrepština.

O. Franić

Podaci za uplatu:

Zagrebačka banka

Udruga Milan Ožić Mike

“pomozimo obitelji Hrstić”

IBAN: HR2623600001502500899