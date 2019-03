MALI NOGOMET-VETERANI Naslov osvojio GO Lučić

Nakon odigranog zadnjeg kola (15) ovosezonske lige veterana Makarske momad GO Lučić osvojila je prvo mjesto sa tri boda više od drugoplasirane Zagore. Nakon prvog dijela prvenstva Zagora je bila prva i imala devet bodova prednosti u odnosu na ostale klubove. Nastavak prvenstva donio je loše igre i poraze Zagori, GO Lučić to koristi i dobrim igrama i pobjedama sustiže veliku prednost te na kraju zasluženo osvaja titulu. Kad je Zagora u zadnjem kolu doživjela visok poraz od Tučepi Uniteda bilo je poznato da su Lučići prvaci bez obzira na rezultat njihove utakmice protiv Veselka. Oni su i taj susret dobili sa visokih 7:3 i poslije zadnjeg zvuka sirene fešta je mogla početi. Vrijedno je napomenuti da je ovo bio šesti naslov kojeg su u dosadašnjim izdanjima lige veterana Makarske osvijili vječni mladići sastava GO Lučić.

Rezultati: Kingtrade II – Kingtrade 9 : 1, Tučepi United – Zagora 7 : 2, GO Lučić – Veselko 7 : 3

Konačni poredak: GO Lučić 34, Zagora 31, Kingtrade II 30, Veselko 15, Tučepi United 13, Kingtrade 10.

Predsjednik UMN Makarske Mirko Buljan, tajnik Stipe Šulenta te član Upravnog odbora Sergej Marković uručili su nagrade najuspješnijima. Tako su pored pehara GO Lučiću za osvojeno prvo mjesto pokale primili i kapetani Zagore za drugo i Kingtradea II treće mjesto.

Kingtrade je dobio trofej za najkorektniju (fair-play) momčad prvenstva, dok je Saša Zvizdić (GO Lučić) najbolji strijelac lige sa 27 postignutih pogodaka.

Za GO Lučić su nastupali: Lončar, Zvizdić, Pejković, Jović, Selak, Pervan, Tomašić, Karabatić, Vranješ, Lučić, Topić, Kovačević, Glavina.

Sve utakmice sudili su makarski suci Robert Kurtović, Joško Breznik, Mirko Vranješ, Jakov Kovačević i Željko Selak.

J.Kovačević/IvoR