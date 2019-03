Zbog radova u TS Dalmacija područje oko hotela Dalmacija kao i hotel Dalmacija bez struje će biti u vremenu od 10 do 11 sati. Nakon završetka radova uključenje će se vršiti bez prethodne najave.

U Tučepima, na predjelu Blato, do 11 sati, od kućnog broja 1 do broja 17, zbog radova na vodoopskrbnoj mreži, doći će do obustave u opskrbi pitkom vodom.

MP