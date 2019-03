REDOVNA SKUPŠTINA TURISTIČKE ZAJEDNICE Od boravišnih pristojbi u 2018. godini 5,17 milijuna kuna, Makarska najprivlačnija mladima od 25 do 34 godine

U prostorijama hotela Meteor danas je pod predsjedanjem gradonačelnikaodržana treća redovna Skupština Turističke zajednice grada Makarske, na kojoj je jednoglasno usvojeno izvješće o radu Turističkog vijeća TZG Makarska za 2018.godinu. Skupštinari su ujedno jednoglasno prihvatili i Izvješće Nadzornog odbora, kao i Godišnje financijsko izvješće TZ Makarska te Izvješće o radu Turističkog ureda TZ Makarska koje je podnijela direktorica

Prema financijskom izvješću u protekloj je godini ukupno ostvareno 6,977,744 kuna prihoda, rashodi su ukupno iznosili 6,585.831 kunu. Od boravišnih pristojbi uprihođeno je 5,171.515 kuna. Kako je u svom izvješću kazala Novak Srzić, tijekom 2018.godine Turistička zajednica je svoj rad uspješno usmjerila na prepoznatljivost Makarske kao visoko kvalitetne turističke destinacije. – Zbog toga je uveden niz novih turističkih proizvoda. Usvojeni su novi slogan i logotip, otkupljena je baza fotografija koja danas iznosi oko 11.000 primjeraka s autorskim pravima, snimljen je novi video spot, otvorena web stranica s besplatnom uslugom i oglašavanjem za gradske iznajmljivače a uskoro će zaživjeti i mobilna aplikacija koja će turistima davati sve potrebne podatke o Makarskoj – govorila je direktorica TZ Makarska. Što se tiče podataka o pred sezoni i post sezoni, lani je u razdoblju do 31.5. ostvareno 8 posto više dolazaka i 12 posto više noćenja, a za razdoblje od 1.listopada do 30. studenog,statistika pokazuje porast od 12 posto u broju dolazaka turista te 11 posto u broju ostvarenih noćenja. Prema podacima sustava E-visitor koje je iznijela, tako je recimo u prošloj godini broj njemačkih turista nadmašio broj poljskih, a podaci o dobnim skupinama gostiju pokazuju da su najviše turista u Makarskoj sa 18,65 posto dolazaka i 16, 59 posto noćenja činili mladi od 25 do 34 godine, a ovu skupinu u stopu prati ‘iduća generacija’, odnosno turisti od 35 do 44 godine. Prema iznesenim podacima, prosječna brojka koju je turist lani proveo u našem gradu iznosi 6 dana.Što se tiče planova za 2019.godinu, Hloverka Novak Srzić najavila je početak rada na strategiji održivog razvoja turizma grada Makarske i Makarske rivijere, a značajna će sredstva zajednički sa turističkim zajednicama Vrgorca i Imotskog biti uložena i u projekt cikloturizma, za kojeg je kazala da će uskoro biti predstavljen privatnim iznajmljivačima i hotelijerima zbog velikih mogućnosti u razdoblju prije i poslije centralnog dijela turističke sezone. – Također je intenzivirana suradnja s direktorima turističkih zajednica s naše rivijere s ciljem da se brendiramo zajedno kao posebna destinacija, koja nudi brojne pogodnosti ne samo u Makarskoj i vjerujem da smo marketinški na ispravnom putu, dodala je Novak Srzić. Najavljena su i neka od ovogodišnjih manifestacija poput nadolazećeg Uskršnjeg doručka, Craft festivala ili pak Jazz festivala u suradnji s agencijom Apollo koji je lani uspješno održan prvi put, a koji će koncem rujna i prvom polovicom listopada u Makarskoj donijeti 47 koncerata jazz glazbe uz brojne goste iz Skandinavije. Na današnjoj skupštini također je jednoglasno prihvaćeno i razrješenje dosadašnjeg člana Krešimira Laznibata, jednog od predstavnika privatnih iznajmljivača koji je zbog privatnih obaveza zatražio razrješenje, a na njegovo mjesto je iz kvote privatnih iznajmljivača izabran Ivan Mlinarević.

O.Franić / IvoR