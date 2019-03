LAG ADRION: PROJEKT OPG-a BARBIR – Napokon mijenjamo mehanizaciju iz 70-ih!

Tridesetčetverogodišnja Matea Barbir nositeljica je OPG-a Barbir. Od malih nogu bavi se poljoprivredom, a odnedavno je preuzela potpunu brigu poslovanja OPG-a svog supruga.

U mjestu Draževitići kraj Vrgorca obrađuju 3 hektara zemlje. Kod njih ćete pronaći breskve i nektarine, luk, smokve, šljivu, jabuku i grožđe. Iako s plasmanom robe nemaju problema, od 70-ih godina nisu mogli ulagati u modernizaciju postojeće mehanizacije. To je oduvijek bila najveća stavka njihovih financijskih izdataka i za jedan mali OPG činilo se nedostižnim.

Zahvaljujući mjeri 6.1.1. Potpori za mlade poljoprivrednike OPG Barbir dobio je bespovratna sredstva koja će im pomoći modernizirati poljoprivredno gospodarstvo i povećati proizvodnju.

Zahvaljujući potpori mlada poljoprivrednica Matea Barbir zaposlit će se na svom OPG-u te na taj način dobiti sve uvjete da se do kraja posveti svome gospodarstvu i obitelji te im osigura sigurnost u budućnosti kroz mirovinu.

Modernizaciju planiraju ostvariti kupnjom novog traktora GOLDONI od 65 do 85 KS s kabinom te atomizera sa spremnikom od 800 litara. Osim ulaganja u mehanizaciju planiraju kupnju novih sadnica breskvi i šljiva. Mladi bračni par pohvalio nam se da je već posadio polovicu predviđenih sadnica, a ostatak će posaditi dogodine. Kad dođu na rod ukupna proizvodnja OPG – a, povećati će se za 100% , „Žena mi napokon mijenja traktor koji je mlađi od mene godinu dana, ’74 godište! Nije lako raditi sa zastarjelom mehanizacijom, sve puno duže traje“, našalio se Siniša Barbir.

Prije mu je za kopčanje priključaka na traktor trebalo više od sat vremena, mehanički je odvijao šarafe pa sve to ponovno ”šarafio” kako bi stavio novi priključak. Prednost novog traktora je što sve to može puno lakše i brže napraviti te će mu za isti posao biti potrebno svega 10-tak minuta. Novi atomizer od 800 L uvelike će smanjiti vrijeme prskanja, a ”ruda priključak” na istom omogućiti će mu znatno jednostavnije kretanje. Rad na parceli će biti i sigurniji jer do sada je sa zastarjelom mehanizacijom morao izlaziti na put i cestu kako bi prelazio iz reda u reda, a sada se s novim traktorom može kretati jednostavno po svojoj parceli.

„Nekad mi je za prskanje voćaka bilo potrebno i do dva dana, a s novim atomizerom koji će zamijeniti leđnu prskalicu za isto će mi biti potrebna 2 sata. Prednost priključka je što ”točkovi” prate traktor, odnosno njegovo zglobno okretanje. Život će nam biti puno jednostavniji“, rekao nam je Siniša.

Osim što štedi vrijeme i gorivo potrebno za obradu voćnjaka, nova mehanizacija ima i pozitivan utjecaj na okoliš. Očuvanje okoliša i zdravlje ljudi uz učinkovit rad pogonskih strojeva jedna je od važnih karika u poljoprivrednoj proizvodnji. Stroge zakonske norme u vidu dopuštenih granica emisija štetnih tvari svakodnevno dovode do poboljšanja procesa izgaranja u motoru i intenzivnog razvoja novih sustava za pročišćavanje ispušnih plinova. Ovim ulaganjima će se smanjiti i emisija CO2 i negativan utjecaj na okoliš Traktor će prilikom obrade tla gdje će biti veći broj sadnica u odnosu na početak projekta, koristiti istu ili manju količinu goriva dok će novi atomizer smanjiti troškove transporta vode ali i smanjiti će se crpljenje zemlje.

“Bez pomoći LAG – a „ADRION“ ovaj projekt ne bi zaživio. LAG „ADRION“ svim poljoprivrednicima ali i drugim fizičkim i pravnim osobama s područja LAG – a pomaže pri prijavi na natječaje Programa ruralnog razvoja RH te nacionalne i županijske natječaje. „Uzmemo li u obzir da nam je ovo druga prilika jer smo 2017. g. završili ispod crte te nam nisu dodijeljena sredstva, ovaj projekt dodatno dobiva na važnosti jer je dokaz da se upornost itekako isplati“, zaključio je za kraj Siniša Barbir. Planirani rok završetka ”obiteljskog projekta” je 2020. godina.

MP