RUKOMETAŠICE Nastavile s porazima

2- HRL Jug (žene), 16. kolo

Hoteli Makarska - Marina Kaštela 23 : 26 (10 : 11)

Makarska. Dvorana na GSC. Gledatelja. 50.

Sutkinje: Nikolina Čarapina (Split) i Božena Delaš (Kaštel Stari).

Hoteli Makarska: Đuvelek, Perić 3, V. Vranješ, Vujčić, A. Vranješ, Ravlić, Rudelj 3, Juričić 7, Ševelj 4, Pavlinović, Šalinović 2, M. Ravlić, L. Ravlić, Selak 4.

Marina Kaštela: Jurko, Čatelov, Strmečki 4, Kragić 3, Karanušić 1, Šarić 6, Lučić, Varenica 2, Lijić 9, Krželj 1.

Sedmerci: Hoteli Makarska 4/3, Marina Kaštela 7/6.

Iako su najavljivale prekid crne serije rukometašice Hotela Makarska nisu uspisale pobjedu na domaćem parketu. Gošće iz Kaštela odnijele su bodove iz makarske zahvaljujući dobroj igri u finišu utakmice. Hoteljerke su preko Nine Juričić na samom početku utakmice povele sa 1:0, gošće su poravnale u 3. minuti. Od tada se igralo gol za gol sve do 25. minute kada su Kaštelanke otišle na plus tri (8 : 11). Do odlaska na odmor Ana Šalinović i Nina Juričić smanjile su njihovu prednost na 10:11. Početak nastavka bio je najbolje vrijeme pomlađene ekipe domaćih, poret poravnanja rezultata u nekoliko su navrata imale i vodstvo. Kada su u 50. minuti imale dva pogotka prednosti izgledalo je da će bodovi ostati u gradu podno Biokova. Do kraja utakmice gošće velikim preokretom dolaze do + 4 (22 : 26) i nakon zadnjeg zvuka sirene burno proslavljaju osvajanje novih bodova. I pored poraza domaće djevojke zaslužuju pohvale za htijenje i borbenost, a pored loših sutkinja Čarapine i Delaš porazu je kumovala i nepotrebna nervoza na njihovoj klupi.

J.K./IvoR