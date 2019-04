NOGOMET Veća neizvjesnost na začelju nego na vrhu tablice

NL ŽSD, 18. kolo

Nakon odigranog 18. kola županijske lige nije došlo do bitnih promjena na vrhu ljestvice. Prvoplasirana Sloga je teže od očekivanog na domaćem terenu savladala predzadnjeg Vala te tako još povećala bodovnu prednost u odnosu na Jadran iz Tučepi i Zmaj. Kaštelani su u Mravincima dva puta bili u vodstvu, a da ne osvoje izuzetno važan bod pobrinuo se Katić pogotkom pred kraj utakmice. Tučepski Jadran pogotkom Divića poveo je na gostovanju u Kaštelama. Domaći su u nastavku izjednačili pa su sa po sa osvojenim bodom mogu biti zadovoljni jedni i drugi. Zmaj je nastavio pozitivan niz, na domaćem su terenu pogotkom Ćapina savladali neugodni Omiš. Postira su protiv Mladosti imali prednost od 2:0, no ni to im na kraju nije bilo dovoljno da osvoje tri boda. Vinjani su na domaćem travnjaku doživjele novi poraz, a opstanak u ligi za njih će biti nemoguća misija. Jadran i susjed iz Vranjica podijelili su bodove, dok je Poljičanin pobjedom nad OSK-om za sada napustio zonu ispadanja.

Rezultati: Sloga Val 3 : 2, GOŠK – Jadran T 1 : 1, Zmaj – Omiš 1 : 0, Postira S – Mladost 2 : 2, Vinjani – Orkan 1 : 3, Jadran – Omladinac 0 : 0, Poljičanin 1921 – OSK 2 : 0

Poredak: Sloga 46, Jadran T 35, Zmaj 34, GOŠK 30, Omiš 29, Jadran KS 28, OSK 28, Orkan 26, Omladinac 26, Poljičanin 1921 20, Mladost 18, Postira S 13, Val 13, Vinjani 6

Iduće kolo: Jadran KS – Zmaj.

J. K./IvoR