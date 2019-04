SVJETLO U ZAJEDNICI Izložbom u Galeriji Gojak Lanterna nastavila slavljeničku 20. godinu

Pod nazivom Lanterna svijetli za zajednicu sinoć je pred brojnim posjetiteljima u prostoru Gradske galerije Antuna Gojaka svečano otvorena izložba posvećena velikoj obljetnici, dvadesetoj godini postojanja makarskog Savjetovališta Lanterna.

Izložba koju će svi zainteresirani moći pogledati zaključno do ponedjeljka 8.travnja kroz brojne plakate donosi presjek rada ove makarske udruge, od doba samih početaka s kraja devedesetih godina pa do danas, te prilično vjerno pokazuje ulogu Savjetovališta Lanterna u promicanju zdravog načina življenja i podizanja svijesti o pitanju važnosti očuvanja i unaprjeđenja mentalnog zdravlja u našem okruženju. Izloženi su plakati i najave za brojna događanja u organizaciji Lanterne poput Biciklijade, različitih drugih sportskih mitinga i natjecanja, mnogobrojnih radionica za mlade, javnih tribina i ostalog što je ova makarska udruga neprestano donosila kroz svoje projekte za mlade. – Makarska je te 1999. godine mijenjala svoje lice, a mi smo bili smbiciozna grupa stručnjaka koja je odmah krenula s vizijom, predala Gradu svoj program rada te krenula s aktivnostima jednom velikom silinom. Naravno, u ovih dvadeset godina nije sve bilo jednostavno, prošli smo teških razdoblja, no izdržali smo. U ovih dva desetljeća Lanterna je iz volonterskog oblika uspjeli svoj rad profesionalizirati, danas imamo zaposlene kolegice koje marljivo pišu projekte i osiguravaju financijsku održivost naše udruge a uvijek ću naglasiti i to da smo ponosni što su korisnicima sve naše usluge i dalje potpuno besplatne. Idemo dalje s jednim novim optimizmom – kazala je na otvaranju izložbe predsjednica udruge Sanja Puharić naglasivši da je osnovni cilj djelovanja Savjetovališta Lanterna prije svega prevencija, što pokazuju i svi dosadašnji projekti kojima se udruga bavila.Ravnatelj Gradske galerije Antuna Gojaka Josip Karamatić dodao je da je Lanterna nastavila jednu vrijednu tradiciju u našem gradu, koju su započele još makarske bratovštine u 18.stoljeću, Javna dobrotvornost u 19.stoljeću ili Crveni križ u Makarskoj koji je obilježio 20.stoljeće. U ime Grada Makarske, koji s Lanternom surađuje od samog osnivanja udruge, izložbu je službeno otvorio zamjenik gradonačelnika Dražen Nemčić. -Mislim da Savjetovalište Lanterna kao udruga može biti ne svjetlo, nego zvijezda vodilja svim drugim udrugama u gradu- kazao je Nemčić čestitavši još jednom vrijednu obljetnicu te otvorivši izložbu. Kažimo i da je Savjetovalište Lanterna odlučilo ovom sinoćnjem događanju pristupiti i na jedan ležerniji način , pa je tako u dvorištu Galerije Gojak bio postavljen DJ pult s kojeg se puštala glazba, a nakon otvaranja izložbe posjetitelji su ostali uživati u druženju i domjenku u kojem su Lanterni za ovu priliku pripomogli i kuhari iz hotela Meteor. Osim toga, u samom su programu održana i dva glazbeno-poetska nastupa, najprije su mladi Duje Andrijašević i Ružica Alerić recitirali Ujevićevu Pobratimstvo lica u svemiru, a potom je nastupila i Tanja Topić, koja je otpjevala Lennonovu Imagine.

O.Franić / IvoR

