DRUGAČIJA NORIJADA Makarski maturanti proslaviti će završetak školovanja plešući starogradske plesove

Maturanti Srednje škole fra Andrije Kačića Miošića u lipnju će bučno proslaviti završetak svog srednjoškolskog obrazovanja, a čini se da bi ovogodišnja Norijada mogla donijeti u Makarsku i neke sasvim nove trendove.

Naime, kako su to u posljednjih nekoliko godina radili njihovi kolege u drugim hrvatskim gradovima, naši maturanti će tijekom njihove nadolazeće Norijade zajednički nastupiti, vjerojatno na Kačićevom trgu, gdje će otplesati makarske starogradske plesove – điger i tempet. Iako će se vijest nekima učiniti čudnom s obzirom kakve su sve Norijade znali biti, u pitanju definitivno nije šala – naime, FA Tempet je nedavno pozvao maturante da svoj najluđi dan začine zajedničkim nastupom u gradu, oni su na to pristali a prvi konkretan korak učinjen je upravo danas na igralištu kod srednjoškolske zgrade gdje se prvi od ukupno pet maturantskih razreda susreo s predstavnicima Tempeta na prvoj u nizu radionica plesa. Tamo se zatekla i naša ekipa. – Vjerujem da će nas na kraju biti i više od stotinu iako je, naravno, teško vjerovati da će se na kraju baš svatko odazvati. Nakon što su nas iz Tempeta pozvali ,razmislili smo, vidjeli kako su to radili maturanti ranije, izgledalo je super i odlučili smo pokušati – kazala nam je jedna od maturantica Tonka Ribičić. Naravno, niti iz makarskog folklornog društva ne kriju zadovoljstvo – već duže vrijeme jedan od stalno prisutnih problema upravo je u tome kako animirati mlade, a ovom su akcijom uspjeli okupiti uistinu respektabilnu brojku. – Naša osnovna nit vodilja oduvijek je bila promocija folklora i to nam je bila i namjera ovom prilikom. Ponudili smo im da zajedno s nama nauče naše starogradskeplesove uz koje će obilježiti završetak svojih školskih dana, a ono što mi je uistinu posebno drago je da su naši mladi na ovaj način odlučili pokazati da su već sada zrele osobe – kazala nam je predsjednica FA Tempet Jadranka Beba Gaće. Danas započete radionice starogradskih plesova nastavit će se i u idućim danima i tjednima, a krajnji rezultat očekuje nas u centru grada tamo sredinom mjeseca lipnja.

O.Franić / IvoR