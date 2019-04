KUP – VETERANI Polufinale izborili GO Lučić i Kingtrade II.

U pretkolu Malonogometnog kupa veterana Makarske uspješne su bile momčadi GO Lučić i Kingtrade II.

Sastav Kingtradea II. opravdao je ulogu favorita i protiv Tučepi Uniteda slavio s visokih 7 : 2. U drugoj utakmici između prvaka GO Lučića i doprvaka Zagore očekivao se neizvjestan rezultat. Kako je Zagora nastupila u nekompletnom sastavu, GO Lučić to je iskoristio i ubilježio pobjedu. Veselko i Kingtrade nisu igrali pretkola nego su se izravno plasirali u polufinale.

Rezultati: Kingtrade II. – Tučepi United 7 : 2, GO Lučić – Zagora 4 : 1

Polufinalne utakmice odigrat će se 7. travnja (nedjelja), sastaju se:

Veselko – GO Lučić

Kingtrade – Kingtrade II

J.K./IvoR