SLAVILI NA GRIPAMA Novo vrijeme Apfel nadvisilo „studente“

U kvalitetnoj i borbenoj utakmici na splitskim Gripama Novo vrijeme Apfel je slavilo protiv domaćeg Universitasa rezultatom 0:2. Makarani su postigli po jedan pogodak u završnici poluvremena te su u konačnici zavrijedili pobjedu protiv dobrih „studenata“.

Prva prijetnja za vratara domaćih dogodila se u 4. minuti, Lucas je pucao iz okreta ali je Bilić bio siguran. Uzvratili su domaći dvaput u istoj minuti, najprije je udarac Tustonjića obranio Bašković. Nekoliko trenutaka kasnije novi pokušaj Tustonjića otišao je pored vratnice gostiju. Nakon toga uslijedilo je razdoblje inicijative Universitasa, no Bašković je u nekoliko navrata spašavao goste. Igrači Tea Strunje se bude u 12. minuti kada Lucas prijeti, no Bilić je u oba navrata bio siguran. Makarani su minutu potom preko Sokola pogodili vratnicu Bilića. U 19. minuti gosti dolaze u vodstvo, Osredkar je sa lijeve strane ostao sam pred Bilićem kojeg prelazi i zabija za 0:1.Prva veliku priliku u nastavku dogodila se u 26. minuti kada je Taći snažnim udarcem sa 8-9 metara uzdrmao gredu Baškovića. Nakon pola sata igre Trivković je iz slobodnog udarca sa 12. metara snažno pucao ali je i ovaj put mreža Baškovića ostala netaknuta. Utakmica je lišena neizvjesnosti u 39. minuti kada u kontri dva naprema jedan lopta dolazi do Babića kojem nije bilo teško pogoditi praznu mrežu domaćih za 0 : 2. Krajem dvoboja „studenti“ su mogli do počasnog pogotka, Jurjevićev udarac sjajno je obranio Bašković i time se prometnuo u najboljeg igrača utakmice.

Jakov Kovačević / foto M.Begović