PREKID USPJEŠNOG NIZA Zmaj poražen u Kaštel Sućurcu

Na gostovanju u Kaštel Sućurcu nogometaši Zmaja poraženi su od domaćeg Jadrana te time prekinuli niz od tri pobjede zaredom. Makarani su u prvom poluvremenu imali nadmoć na terenu i nekoliko izglednih prigoda koje nisu uspjeli realizirati. Prvu bilježimo u 16. minuti kada je snažan udarac zaustavio domaći vratar Dude. Sudac Soče ostao je nijem u 22. minuti nakon što je kapetan Zmaja Ivan Rašić oboren u kaznenom prostoru domaćih. Pred odlazak na odmor vratar Dude brani udarce Ćapina i Kljenka te tako Jadran drži iznad vode. Prvu priliku u nastavku imali su probuđeni domaćini, T. Stefanović je pucao sa dvadesetak metara ali je Brkulj bio siguran. Kaštelani su do vodstva stigli u 62. minuti, nakon što je odbijena lopta pogodila u ruku Ivana Rašića sudac je svirao kazneni udarac za domaće. Siguran s 11 metara bio je Erceg i tako svoju momčad doveo u vodstvo od 1:0. Do kraja utakmice igrači Ante Vidulina pokušali su dpći barem do boda, domaći su se branili svim raspoloživim snagama i na kraju slavili pobjedu.

J.Kovačević