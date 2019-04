IZBORI ZA EUROPARLAMENT Zastupnik SDP-a Tonino Picula posjetio Makarsku

Zastupnik SDP-a u Europskom parlamentudanas je doputovao u Makarsku gdje je u jutarnjim satima porazgovarao s građanima, a zatim posjetio i kolege u stranačkim prostorijama na Trgu Tina Ujevića. Picula je jučer boravio u Splitu, potom u Supetru na Braču, a u našem je gradu zastao uoči nastavka putovanja prema Zagrebu. Obrativši se predstavnicima medija, SDP-ov zastupnik koji na predstojećim izborima lovi još jedan mandat u Europarlamentu kazao je da je iz mnogih primjera do sada vidljivo da je Europska unija organizacija koja uistinu može pomoći zadovoljanju hrvatskih nacionalnih interesa, što je posebno bitno u kontekstu izbora koji dolaze u svibnju. – Po mom će se mišljenju kampanja na domaćoj političkoj sceni svesti na dva pitanja – Je li EU šansa za Hrvatsku ili je EU prijetnja našim nacionalnim interesima? Oni koji Europsku uniju smatraju prijetnjom će morati dokazati na koji je način ugrožena naša suverenost, a ja osobno smatram da je mnogo lakše dati odgovor na pitanje o tome koje su šanse Hrvatske, iako ne treba biti slijep i govoriti da je s Europskom unijom sada sve u redu i da samo članstvo jamči prosperitet, jer nije. Europska unija je mogućnost, a na nama je kako ćemo je iskoristiti. Prema dosadašnjim iskustvima, u ovih šest godina iskorišteno vrlo malo sredstava koje je EU osigurala, a u pitanju je više od 10 milijardi eura za različite projekte. Nakon šest godina člansta Hrvatske vidljivo je da ni Vlada, niti jedinice lokalne samouprave do danas nisu iskoristile to u mjeri u kojoj su mogle, ili trebale – kazao je u Makarskoj Tonino Picula.

O.F.