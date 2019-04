U POVODU USKRSA U GALERIJI GOJAK 10. TRAVNJA Skulpture Travničanina Zdenka Jurišića ‘Svjetlo Kristovo’

Zdenko Jurišić, akademski kipar iz Novog Travnika (BiH), predstavit će se makarskoj publici samostalnom izložbom skulptura “Svjetlo Kristovo”. Publika će imati prigodu vidjeti niz skulptura sakralne tematike, među kojima se posebno ističe ciklus “Križnog puta”.

Izložba se priređuje u povodu Uskrsa 2019., a pokrovitelj izložbe je Grad Makarska. Otvaranje izložbe je u srijedu 10. travnja u 20 sati u izložbenom prostoru Gradske galerije Antuna Gojaka.

Izložba ostaje otvorena do 9. svibnja, a posjetitelji je mogu pogledati od ponedjeljka do petka u vremenu od 9 do 12, te od 18 do 20 sati.

Zdenko Jurišić rođen je 1962. godine u Travniku. Na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu diplomirao je 1985. godine u kiparskoj klasi prof. Alije Kučukalića. Živi i radi u Novom Travniku. Član je više strukovnih udruženja i aktivni sudionik nekoliko likovnih kolonija. Izlagao je na brojnim skupnim izložbama u BiH, Hrvatskoj i Francuskoj te samostalno u BiH i Hrvatskoj. Mnoga njegova djela sakralne tematike nalaze se po crkvama u BiH. Autor je više spomen- obilježja i skulptura na javnim površinama.

J.M.