NOGOMETNA LIGA ŽSD Sloga ne posustaje, oba Jadrana pobijedila

Ni nakon odigranog 19. kola Prve županijske lige nije došlo do promjene na vrhu prvenstvene ljestvice. Sloga je i dalje uvjerljivo prva s velikom prednošću od 11 bodova. Mravičani su na gostovanju kod Orkana u Dugom Ratu došli do petnaeste ovosezonske pobjede, a uz četiri neriješena ishoda nemaju ni jedan poraz. Prvo mjesto im još samo teoretski može izmaći, no obzirom na kvalitetu igre koju pokazuje to je gotovo nemoguće. Drugoplasirani Jadran je u Tučepima minimalnim rezultatom savladao lampaša iz Vinjana, a u idućem kolu gostuju kod Sloge u Mravincima i nadaju se da prvenstvo još mogu učinit neizvjesnim. Jadran iz Kaštel Sućurca savladao je makarskog Zmaja rezultatom 1:0, na terenu poput oranice nije se ni moglo igrati dobro. Neiskusni sudac Sočo nije se najbolje snašao, kako kaže kapetan Zmaja griješio je na štetu obiju momčadi. – Bez obzira na to da smo mi iskoristili brojne prigode koje smo imali ishod bi bio za nas povoljniji mišljenje je Ivana Rašića.

Val je na domaćem terenu odigrao neodlučno sa Poljičaninom, Kaštelanima do kraja prvenstva slijedi grčevita borba za opstanak. A te se brige po svemu sudeći riješila Mladost koja je u Prološcu slavila protiv GOŠK-a. Dvoboj za prestiž odigrali su OSK i Omiš u Otoku, Omladinac je u Kavi porazio Postire kojima kao i Valu prijeti ispadanje u najniži nogometni rang.

Napadači nisu bili efikasni u ovom kolu, na sedam utakmica postigli su tek petnaest pogodaka.

Rezultati: Orkan – Sloga 0 : 4, Jadran T – Vinjani 2 : 1, Jadran KS – Zmaj 1 : 0, Val – Poljičanin 1921 1 : 1, Mladost – GOŠK 1 : 0, OSK – Omiš 1 : 0, Omladinac – Postira S 2 : 1.

Poredak: Sloga 49, Jadran T 38, Zmaj 34, Jadran Ks 31, OSK 31, GOŠK 30, Omiš 29, Omladinac 29, Orkan 26, Mladost 21, Poljičanin 1921 21, Val 14, Postira S 13, Vinjani 6

U idućem kolu Zmaj je domaćin OSK-u iz Otoka.

J. Kovačević/IvoR