Posebna regulacija prometa u Ulici Stari velikobrdski put: Dio ulice od OŠ oca Petra Perice do križanja sa Zadarskom ulicom zatvoren za promet od 11. travnja

Zbog početka pripremnih radova na proširenju i uređenju Starog velikobrdskog puta dio ulice od Osnovne škole oca Petra Perice do križanja sa Zadarskom ulicom bit će zatvoren za promet od četvrtka 11. travnja 2019. do završetka radova. Alternativni pristup Zadarskoj ulici bit će kroz Šibensku i Đakovačku ulicu.Završetak zemljanih i pripremnih radova uklanjanja suhozida planiran je do početka turističke sezone, a izgradnja koja uključuje armirano-betonske radove, oborinsku i fekalnu odvodnju, elektroopskrbu, izgradnju nogostupa i javnu rasvjetu, započet će u listopadu 2019.

www.makarska.hr