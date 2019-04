10 VRIJEDNIH NAGRADA U subotu izvlačenje nagradne igre proljeće s Apfelom

Nakon dva mjeseca trajanja, u subotu 13.travnja održat će se veliko ‘finale’ nagradne igre Proljeće s Apfelom, odnosno izvlačenje nagrada za kupce u Apfelovim trgovinama. Podsjetimo, nagradna igra započela je u veljači a uvjeti za sudjelovanje su bili kupnja pet istih ili različitih proizvoda partnera ove nagradne igre – to su Podravka, Jamnica, Dukat, Karlovačko ili Saponia. Ukupno je predviđeno 10 vrijednih nagrada za najsretnije kupce, i to tri skutera SymSymphony ST 50, Welness vikend za dvoje, ženski i muški bicikl, dječji bicikl te tri poklon bona u vrijednosti po 1.000 kuna u Apfelovim trgovima. Izvlačenje nagrada održat će se u 11 sati u Supermerketu Apfel, no program za kupce započinje već od 9 sati, uključujući pogodnosti poput Kola sreće ili Happy Houra s 10 posto popusta.

O.Franić