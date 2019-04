JABUKA NE PADA DALEKO OD STABLA Prvi nagrađeni udaraljkaš iz Makarske nastavlja glazbenu tradiciju Srzićevih

Na nedavnom Međunarodnom natjecanju mladih glazbenika Sonus, održanom potkraj ožujka u Križevcima, učenik Glazbene škole Makarskau svojoj je kategoriji osvojio prvo mjesto u konkurenciji 14 mladih udaraljkaša iz Hrvatske i Slovenije. Ovo je bila Lukina prva nagrada na glazbenim natjecanjima, a ujedno i prva nagrada u kategoriji udaraljki kojom se može pohvaliti naša Glazbena škola.

Naravno, makarski učenici i profesori već se godinama ističu po vrlo dobrim rezultatima kako na domaćim tako i međunarodni natjecanjima i to u svim instrumentima, pokazujući da naše područje s jedne strane obiluje talentima, ali im s druge i pruža dobre uvjete za rad i daljnji razvoj. Utoliko bi i ovaj posljednji rezultat bio samo jedan u nizu dokaza za to. Opet, u slučaju prvog nagrađenog makarskog udaraljkaša imamo i još nešto – dokaz da, kako se već kaže, jabuka nikada ne pada daleko od stabla. Mladi glazbenik, naime, izdanak je naše poznate muzičke loze koju je započeo nekadašnji kapelnik Gradske glazbe Makarska Aleksandar Srzić, nastavio negov sin Ivan, danas profesor u Glazbenoj školi, a kako stvari stoje i treći član obitelji Srzić, Luka, uspješno je krenuo istim putem.Inače, Luka je učenik petog razreda osnovne i trećeg razreda glazbene škole, a kao i mnogi njegovi vršnjaci voli i sport te se do sada okušao u atletici i odnedavno u veslanju.A kako je glazbom, notama i instrumentima okružen od malih nogu, nije ni čudo da je pokazao interes za sviranjem.

Ispočetka trombon, no nakon što se otvorila prilika kod profesora Borne Augustinovića, prebacio se na odjel udaraljki. – Sviđa mi se glazba i volio bih završiti glazbenu školu te se baviti time kasnije. Jednog dana možda budem i ton majstor – kazat će nam spremno 10-godišnji Luka, koji će priznati da mu je od domaćih glazbenika trenutno najdraži Vojko V, dok mu se od strane muzike sviđa grupa Imagine Dragons. Već nekoliko godina Luka razvija svoje udaraljke i bubnjarske vještine vježbajući u školi i kod kuće na svom drum-setu, a unatoč mladoj dobi više je puta imao priliku nastupiti pred publikom. - Kada se Luka zainteresirao za glazbu, od početka smo ga željeli naviknuti da svira uz druge, da to doživi i kao druženje, zabavu jer svaki je instrument zanimljiviji kada ga ne sviraš samo kod kuće. Naravno, ponosam sam što ‘ima mota’ za instrument, da voli svirati ali isto tako i da voli učiti. Jer, prije svega je prioritet stanje u školi, a tek onda u glazbenoj školi, sportu i svemu drugome – kaže Lukin otac Ivan Srzić, profesor u Glazbenoj školi Makarska te svestrani makarski glazbenik i basist grupe Ischariotzcky. Detalj za kraj vezat ćemo upravo za ovaj sve popularniji bend – naime, prije par mjeseci su nastupali u Božićnom gradu, silom prilika bez Borne Augustinovića. Kako sami nisu mogli izvesti potrebne dionice udaraljki, na kraju su odlučili probati bi li to bio prevelik zadatak za mladog Luku, a on je spremno odradio probu i nastupio na koncertu s bendom, odsviravši svoje dionice bez problema.

O.Franić